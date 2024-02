Belinda estrena el VIDEO de "Cactus"; estas son las referencias a Nodal en su nueva canción

Belinda es una de las mayores exponentes del género del pop a nivel hispano; desde hace años, la joven se posicionó como una de las mexicanas más talentosas del país y por ello, no es de extrañar que el público haya extrañado su actividad musical, ya que por diversos conflictos, la cantante tuvo que poner una pausa en su carrera, la cual parece haber llegado a su fin de una vez por todas tras el estreno de “Cactus”.

El sencillo de la artista que inicia con su nueva era y se trata de un corrido tumbado, lo cual resultó una gran sorpresa por parte de sus fanáticos, pues desde años la joven se ha visto más inclinada al pop; a pesar de ello, Belinda no se deshace de su glamour pop en esta pieza donde en efecto, le da con todo a Christian Nodal.

Belinda lanza "Cactus" lleno de espinas; estas son las indirectas a Nodal

Belinda y había mostrado a través de las diversas imágenes y videos que utilizó para promocionar “Cactus” que definitivamente la bala que era este sencillo apuntaba a su última pareja, Christian Nodal, con quien terminó hace ya varios años; si bien en su momento la actriz no dijo nada, ahora está más que lista para sacar todo lo que tenía “guardado en el pecho”.

Ahora, en la letra de la canción, la artista hace referencia al tatuaje que se hizo "El Forajido" de los ojos de la cantante, así como al compromiso que celebraron antes de llegar al año de relación, pues señala que el anillo que el artista le dio no era tan valioso como señalaban y que el compromiso fue para aparentar. La joven también señala que el intérprete de "Ni me debes, ni te debo" no la trató tan bien cómo todo el mundo piensa, aunque señala que le fue difícil olvidarlo y dejar de buscarlo.

Mira aquí el video oficial de "Cactus" de Belinda

¿De qué trata el video de la nueva canción de Belinda?

La premisa que nos adelantó la artista contaba la historia de una criatura enigmática cuyos ojos hipnotizan a los hombres, con lo que la artista hace referencia a las fuertes críticas que recibió por el público en general después de que terminara su relación con Nodal. En esta trama del medio oeste, Belinda es la más buscada para detenerla y a sus ojos, con los que engaña a los hombres, a quienes marca.

Las indirectas de Belinda a Christian Nodal en su nuevo video

Ya vimos en los adelantos que Belinda explotó el concepto del tatuaje de sus ojos que Nodal se puso en el pecho y después cubrió hace un par de años. Asimismo, muestra a un personaje muy similar a su expareja, quien casualmente viste como el forajido.

Además, en le video aparece el mismo auto que Christian Nodal usó para el video de "Ni Me Debes, NI Te Debo", así como el vestido rosa que ella utilizó cuando él le propuso matrimonio.