Belinda ignora filtración de Christian Nodal y se divierte en la playa con un hombre (VIDEO)

Belinda demostró que le tiene sin cuidado la filtración de la conversación con Christian Nodal, pues en medio de la polémica la cantante publicó un video en el que se le puede ver en la playa junto a un hombre.

A través de sus historias de Instagram, Belinda publicó un video en el que presumen el cielo y el mar, la insta storie la acompañó de su nueva canción, la cual es el soundtrack de la serie “Bienvenidos a Edén”.

Sin embargo, Belinda sorprendió a sus fans porque al final del video aparece junto a un hombre en la playa. El sujeto carga a uno de los perritos de la cantante.

Todo esto desató el rumor de que si Belinda ya tiene nuevo galán, ya que en la imagen con el hombre la artista puso una sombra de corazón en el clip.

Christian Nodal exhibe que Belinda le pedía dinero

Luego de que su exsuegra le dijera “naco”, Christian Nodal publicó un tuit en el que compartió una imagen con una conversación que tuvo con Belinda.

"Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?", se lee en uno de los textos que le habría mandado Belinda.

En la misma conversación se puede ver que Belinda le envió más mensajes en la que acusa Nodal de destruirle la vida: "Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa".