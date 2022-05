¿Por qué Christian Nodal filtró conversación con Belinda? ¿Fue por venganza?

Christian Nodal no se quedó nada guardado y exhibió que Belinda le pedía dinero cuando eran novios.

A través de Twitter, Christian Nodal publicó una imagen de una conversación que tuvo con Belinda en la que la cantante le solicita dinero para ir al dentista.

Christian Nodal publicó un tuit en el que compartió una imagen con una conversación que tuvo con Belinda.

"Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?", se lee en uno de los textos que le habría mandado Belinda.

En la misma conversación se puede ver que Belinda le envió más mensajes en la que acusa Nodal de destruirle la vida: "Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa".

Los fans de Belinda atacaron a Christian Nodal y señalaron que fue “muy bajo” de su parte haber publicado la conversación para perjudicar a su exnovia.

Christian Nodal revela por qué publicó la conversación con Belinda

El cantante Christian Nodal estuvo respondiendo los comentarios en los que lo atacaban en Twitter y explicó que el motivo por el que decidió hacer pública la conversación es porque no lo dejan en paz, luego de que la mamá de Belinda le dijo “naco”.

“No es coraje es simplemente un basta a todo esto. Soy consciente de todo lo que va a pasar y ese es mi proceso para sanar esa parte oscura de mi vida”, escribió el cantante.

Mensaje de Christian Nodal en el que asegura que no es coraje contra Belinda Foto: Especial

En otro mensaje Christian Nodal dijo que también busca dejar atrás “los fantasmas del pasado”. “Con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que me atormentan”, dijo.