Comparan a Belinda y a Christian Nodal con Amber Heard y Johnny Depp: "Son la versión mexicana"

Belinda y Christian Nodal volvieron a la polémica, luego de que el cantante se lanzara contra la mamá de su exnovia.

Christian Nodal había dicho en una entrevista que los motivos por los que terminó con Belinda serían privados, pero finalmente exhibió que todo fue por dinero, luego de que la mamá de su exnovia le dijera “naco”.

Christian Nodal publicó un tuit en el que compartió una imagen con una conversación que tuvo con Belinda.

"Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?", se lee en uno de los textos que le habría mandado Belinda.

En la misma conversación se puede ver que Belinda le envió más mensajes en la que acusa Nodal de destruirle la vida: "Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa".

Usuarios dicen que Belinda y Nodal son los nuevos Johnny Depp y Amber Heard

El escándalo de Belinda y Christian Nodal desató las reacciones de los usuarios de Internet, quienes criticaron a la pareja por esta nueva revelación que confirma los rumores de que terminaron porque ella le pedía dinero.

Los fans de Belinda atacaron a Nodal y los fans de él atacaron a la intérprete de “Luz sin gravedad”.

Además los usuarios compararon el pleito de Belinda y Christian Nodal con el pleito de Johnny Depp y Amber Heard, en el que el actor demandó a su exesposa por difamación.

Lo de Amber Heard y Johnny Depp / Belinda y Nodal es el claro ejemplo de que NO todas las mujeres son buenas y NO todos los hombres son malos.



La idolatría a uno o a otra nunca debe cegar que por más artista y admiración que se tenga es humano (a) y no todo se le aplaude. — Karo García (@laKaro_gc) May 18, 2022

Los cibernautas señalaron que Belinda es igual que Amber Heard, pues consideran que amabas se aprovecharon de sus exparejas.

Los gringos tienen a Amber Heard y Johnny Depp y nosotros a Belinda y Nodal. — Migue (@sinbuenostuits) May 18, 2022

Mientras que dicen que Nodal es como Johnny Depp por presentar pruebas a su favor para defenderse de los dichos en su contra.

El escándalo de pareja de nodal y Belinda es nuestro Johnny Depp y Amber Heard versión Latinoamérica — 💀 (@karlasmash) May 18, 2022

El caso de Beli y Nodal será otro Amber-Johnny?



Para reflexionar. — ᕼOᖇᖇIᗪIᗷᑌᒍOᔕ (@horridibujos) May 18, 2022