Christian Nodal habla por primera vez de Belinda: "Soy humano y estoy aprendiendo" (VIDEO)

El cantante Christian Nodal por fin habló con los medios sobre su ruptura con Belinda y pidió a los fans que sean comprensivos con la situación.

“A veces a la gente se le olvida que soy humano, a mí no se me olvida que tengo millones de seguidores y a la gente se le olvida que soy humano, que tengo 23 años y que estoy aprendiendo, pero la vida me está haciendo un buen maestro”, dijo Christian Nodal en una entrevista para Televisa.

EXCLUSIVA!!! "Soy humano, tengo 23 años y estoy aprendiendo" pide Christian Nodal un poco de comprensión tras ruptura con Belinda. 👌😍🎤🎶😲 @elnodal pic.twitter.com/0Z5ZqdRjKd — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) April 26, 2022

El cantante señaló que de su relación con Belinda solo tiene los mejores momentos y aseguró que nunca va a revelar las razones por las que terminó con la intérprete de “luz sin gravedad”.

“Viví una etapa preciosa, viví momento muy bonitos, al final lo único que nunca quise es que alguien fuera el culpable”, señaló el artista.

Asimismo, Nodal señaló que todos los rumores en torno a su ruptura son falsos como aquellos que tenían que ver con dinero y le deseó lo mejor a Belinda.

Christian Nodal habla del estado de salud de su mamá

Christian Nodal también habló sobre la salud de su mamá Cristy Nodal, quien había sido diagnosticada con cáncer de colon.

El cantante dijo que su mamá sigue un poco enferma del estómago, pero que por ahora está estable e incluso se fue a pasar unos días a la playa.

KR