¿Por qué terminaron Belinda y Christian Nodal? ¿Fue por dinero?

Christian Nodal puso fin a los rumores y confirmó que él y Belinda terminaron su relación, luego de un romance que inició en 2020.

Christian Nodal publicó en redes sociales un comunicado en el que informó de la separación entre él y Belinda.

"Quiero compartirles que hemos decido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro", se lee en el comunicado.

Comunicado de Chrisrian Nodal Foto: Especial

Te puede interesar Estos son los mejores memes de la ruptura de Belinda y Christian Nodal

Nodal pidió respeto para él y para Belinda, pues señaló que cada uno vivirá su proceso de separación a su manera.

Asimismo, Nodal mencionó que no harán ningún otro pronunciamiento al respecto, ni hablará más del tema.

¿Por qué terminaron Belinda y Christian Nodal?

Los fans de Christian Nodal y Belinda piden saber más detalles sobre la separación, pues consideran que el comunicado de Nodal fue impreciso, pues no reveló los motivos de la ruptura.

Sin embargo, el programa Chisme No Like difundió hace unos días que la famosa pareja tenía problemas a causa del dinero.

El programa señaló que Belinda y Nodal se habrían enojado porque supuestamente Belinda le pidió a su exprometido cuatro millones de dólares prestados para pagar su deuda con el SAT.

"Se dice que Belinda le rogó a su novio por el préstamo y la respuesta de Nodal fue que hablara con sus abogados. Lo malo vino cuando los representantes legales del cantante al investigar el caso se dieron cuenta de que Beli únicamente debía 500 mil dólares y no los 4 millones que decía”, explica Chisme No Like.

Al parecer, según el programa, Belinda quería el préstamo para pagar la casa que le dejó Lupillo Rivera.

KR