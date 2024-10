Belinda le dedicó 'Bugatti', su nueva canción, a Cazzu?: 'no llores bebé, olvídate de él'

Belinda está desatando furor en redes con el lanzamiento de su nueva canción “Bugatti”, la cual los fans están asegurando está dedicada a Cazzu, a quien invita a dejar atrás y en el olvido a Nodal, “onvre” que la engañó con la nepo baby de Ángela Aguilar.

“Bugatti”, la nueva canción de Belinda habla en segunda persona; la protagonista del tema, que es la misma Belinda, le dice a una interlocutora que deje de llorar por un sujeto que no la supo valorar y que se ponga bien bichota y siga con su vida, pues el destino de depara fortuna, éxitos y gente menos pelusa.

Obviamente Belinda no ha dicho que su nueva canción esté dedicada a Cazzu, pero los fans no han dudado e relacionarla directamente con ella, pues el último disco de la española más mexicana ha soltado un buen de golpes a Nodal, por lo que no descartan que “Bugatti” sea su manera de mostrarle apoyo a Cazzu por la porquería que el padre de su hija le hizo con ‘Angela Aguilar, a quien turbiamente “cautivó” cuando era menor de edad.

Súbanse al Bugatti perras y vamos a escucharla ya en todas las plataformas 💅🏼💋❤️



BUGATTI OUT NOW

BELI BELIKA pic.twitter.com/CUujdsR4BX — Nate_HV🌵🔥🧨 (@HVNate) October 6, 2024

A continuación, te dejamos el video y la letra para que saques tus teorías.

Letra de 'Bugatti' de Blinda

Yo sé que no hay curita que te sane ese dolor



Que atravesar un mal de amor este cabrón



Yo por eso ya pasé, la solución me la sé



Ponte chula e solo sígueme



No llores bebé que la vida es un party



Olvídate de él y vámono' en el Bugatti



Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos top



Solo se vive una vez, esto es real life, notary



No llores bebé que la vida es un party



Olvídate de él y vámono' en el Bugatti



Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos top



Solo se vive una vez, esto es real life, notary



No llores bebé



No llores bebé



No llores bebé



No llores bebé



Pero sin luz pa' que cambies el mood, ahora estamo' en la feria



Amores ven y van, la vida es un carnaval como lo dijo Celia



No bajes la nota, eres una rockstar, superestrella



Te quieren opacar, no te dejan brillar, porque eres la más bella



No le escribas, no le llames



No responda los mensajes se te escribe diciéndote "I'm sorry"



Tu ere' una modelo de revista



Desbloquéalo del insta, pa' que el hijoeputa te vea la story



No le escribas, no le llames



No responda los mensajes se te escribe diciéndote "I'm sorry"



Tu ere' una modelo de revista



Desbloquéalo del insta, pa' que el hijoeputa te vea la story



No llores bebé que la vida es un party



Olvídate de él y vámono' en el Bugatti



Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos top



Solo se vive una vez, esto es real life, notary



No llores bebé que la vida es un party



Olvidate de él y vámono' en el Bugatti



Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos top



Solo se vive una vez, esto es real life, notary



No llores bebé



No llores bebé



No llores bebé



No llores bebé