Pepe Aguilar suplica a Christian Nodal que respete a Ángela Aguilar: 'No la cambies...' 

Pepe Aguilar estrenó este jueves el tema 'Cuídamela Bien', la cual es una muy directa canción sobre la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, donde el padre de la joven le pide a su nuero que no se equivoque con su hija en su relación.

Esta nueva canción de Pepe Aguilar ha revelado algunos detalles, principalmente sobre la percepción que tiene el cantante sobre el esposo de su hija, Christian Nodal, pues en la canción deja claro que sabe que el joven es un poco ojo alegre.

Esto ha generado una serie de comentarios sobre lo que le dijo Pepe a Nodal en la canción, la cual también sirve para que el padre se 'despida' de su hija ahora que ella comienza una nueva vida con su esposo y con la intención de formar una familia.

Video de 'Cuídamela Bien'

Las indirectas de Pepe Aguilar a Christian Nodal

Desde el principio de la canción, Pepe Aguilar deja muy en claro para quién va la canción, pues en las primeras estrofas esconde los nombres de Ángela y Nodal: "Tan rápido el tiempo pasó y mi ÁNGEL Alguien más me arrebató y NO DA La cara el bandido".

Pide al esposo de su hija que "haga las cosas bien" y menciona que "es más hombre el que se queda". También menciona que Ángela, aunque orgullosa, se enamoró fácilmente de Nodal, pues señala que "solo le bastaron rosas" para que ella quedara "a sus pies".

El famoso admite que su nuero sabe "darse a querer" y hace una referencia a las canciones de él y su hija con el verso "Aquí Donde Me Ven, Botella Tras Botella, No Me 100to Bien".

Sin embargo, lo más impactante para el público fue el consejo que le da el cantante a Nodal, al decirle "no la cambies porque se te da muy bien", con lo que hace referencia a como Christian ha saltado de relación en relación con diversas mujeres, como Belinda y Cazzu.

Los comentarios no faltaron y enseguida el público señaló "bonita canción pero Christian no creo que la cuide bien, tío Pepe", "hijole Don Pepe esta cañón que Don tatuajes se porte bien" y "no la quiera poner de buena y santa porque sabemos que no. Sabemos que es una roba maridos porque aunque no estaban casados estaban juntos y con una hija que no tenía ni un año".

Letra de 'Cuídamela Bien'

No es noticia nueva que ella está contigo

Bien lo sabe el mundo, todos son testigos

Tan rápido el tiempo pasó y mi ÁNGEL Alguien más me arrebató

Y NO DA La cara el bandido



Voy a ser muy claro, haz las cosas bien

Porque para forajidos, mijo, aquí no es

Y sé que es fácil ser cabrón, yo mismo estuve en esa situación

Pero es más hombre el que se queda



Y perdón

Si me pongo un poco rudo

Es que me dio

El gane un chamaco suertudo



Cuídamela bien

Ya la enamoraste, ya te la llevaste, ¿Qué le voy a hacer?

Nunca es que fue mía y yo ya sabía que la iba a perder

Y pa' tu suerte ahora está contigo, que les vaya bien

Cuídamela bien

Tal vez no es perfecta, pero te aseguro que sabe querer

Te bastaron rosas pa' que mi orgullosa cayera a tus pies

Y de frente te doy un consejo, si la quieres bien



No la cambies

Porque se te da muy bien



Cuando le llevaste rosas me hice el fuerte

Y en las serenatas no pude correrte

El águila ya despegó y el que NO DA La cara ahora la dio

Admito que das a quererte



Y perdón

Si me pongo un poco rudo

Es que me dio

En la madre un chamaco suertudo



Cuídamela bien

Aquí Donde Me Ven, Botella Tras Botella, No Me 100to Bien

Pues nada pendejo, le quitaste al viejo la mejor mujer

Y qué suerte que ahora está contigo, que les vaya bien

Ámala cabrón

Demuéstrale al mundo que agarraste el rumbo y tienes corazón

Hazla tan feliz como en la vida siempre quise hacerla yo

Y en el ojo del ciclón, por mi parte yo les doy la bendición



Y siempre desearé

El bien a su relación