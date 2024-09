Belinda rompe el silencio sobre su caída en la Fashion Week de París: 'fui mi dura conmigo'

Belinda por fin rompió el silencio y habló acerca de su dura y viral caída en la pasarela de L’Oreal en la Fashion Week París, la cual se viralizó y le dio la vuelta a todo el mundo.

Por si fuera poco, al poco tiempo se filtró en redes un video en el que se ve a la Beli llorando tras bambalinas, mientras otras mujeres, entre ella la actriz Renata Notni, para consolarla.

Esto hizo que sus fans le mandaran mensajes solidarios y de apoyo: "Si tan solo supiera que es perfecta y que esa caída fue con estilo”, “Anitta que le ayudó a levantarse animándola para seguir y Renata Notni que la está consolando" y “un minúsculo tropiezo en tu gran carrera, mi Beli”, le dijeron.

"Belinda":

Por su caída en la #ParisFashionWeek y la ayuda que recibió de Anitta. pic.twitter.com/RD6mZsf2u1 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 23, 2024

En entrevista con la revista “Harper's Bazaar”, Belinda habló de cómo se sintió al momento de tropezarse ante todo el mundo y lo que sintió tras pararse con la ayuda de Anitta y bajar de la pasarela.

"Cuando bajé de la pasarela estaba en shock. Me puse a llorar y fui muy dura conmigo misma, pero de repente se acercó Andie MacDowell para consolarme. Me invitó a sentarme en sus piernas y no fue la única que me mostró su apoyo".

Video de Belinda llorando luego se su tropiezo en el desfile de Loreal😭 #belinda pic.twitter.com/YWY9hTW30G — Eddy (@soyeddynieblas) September 25, 2024

Belinda agregó que se sintió cobijada por varias de las mujeres que estuvieron ahí, como Jane Fonda y la misma Anitta: “Mujeres a las que admiro como Jane Fonda o la propia Anitta estuvieron ahí para darme su energía y decirme que no me preocupara", remarcó.

Belinda agregó que pese a lo duro de se caída, va a ser una anécdota que va a recordar siempre con humor:

"Va a ser una anécdota que voy a poder contar de por vida. Además, Sexo en Nueva York es una de mis series favoritas y Carrie es uno de mis personajes preferidos. Así que tuve mi 'Sex and the City' moment", apuntó.