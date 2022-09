Belinda obliga a su papá a comer sopa maruchan y así reaccionó él ¿se enojó? (VIDEO)

Desde que Belinda terminó con Christian Nodal, la cantante se ha dedicado a pasar mucho tiempo con su familia y compartirlo en redes sociales.

En esta ocasión Belinda grabó un divertido video junto a su papá. La cantante trató de convencer a su padre Ignacio Peregrín de probar la famosa sopa maruchan, pero el señor se negó a hacerlo debido a que no la consideraba un alimento tradicional mexicano.

Belinda comenzó a grabar a su papá, pero él le pidió a la cantante que no lo filmara con el flash en la cara. “Belinda, no, no, no, no me pongas eso ahora, sí ya me habéis explicado que es una maruchan, pero no con esa luz, Belinda joder que me estás dejando ciego”, le dijo Ignacio Peregrín a la cantante.

Sin embargo, la intérprete de “Luz sin gravedad” no se dio por vencida y trató de darle más detalles a su papá sobre la sopa maruchan. Así que ambos se pusieron a investigar en Internet si era mexicana.

Belinda afirmaba que sí, mientras que su papá aseguraba que no, pues en el empaque del producto aparecía como fabricante el país de Estados Unidos.

Finalmente, Belinda no logró convencer a su papá de probar esta famosa sopa instantánea. “Después de la montaña rusa y la maruchan mis papás ya no confían en mí”, dijo la artista, quien obligó a su mamá a subirse a la montaña rusa y pasó un tremendo susto.