Belinda obliga a su mamá a subirse a la montaña rusa y vive momentos de pánico: "Eres una cabro..." (VIDEO)

Belinda celebró su cumpleaños 33 en Disney y estuvo acompañada de amigos y familiares. La cantante obligó a su mamá a subirse a la montaña rusa y la señora vivió momentos de pánico en el juego mecánico.

A través de las redes sociales Belinda compartió el video en el que convence a su mamá de subirse con ella al juego, la señora, con rostro de susto, sube a la montaña rusa. “No va a ser fuerte, confía en mí”, le dijo la cantante a su mamá.

Belinda trata de calmarla y le dice que es un juego tranquilo, pero la señora realmente no quería estar ahí, pues en todo el trayecto iba gritando y señalando que ya se quería bajar.

“¡Ay qué es esto, ay no!,¡Vamos a bajar de reversa ah!, ¡Te lo juro no les perdono!, ¡no, no, no te lo juro que horror!, ¡no, no ya, ahhhhhh!, ¡me quiero bajar, me quiero bajar no me gusta nada esto!, ¡Eres una cabr… eh, te lo juro, eres una cabro…!, ¡Ay, ya me quiero bajar!, ¡Me he mareado te lo juro!”, gritaba la mamá de Belinda.

@belindatok No es nadaaa!! Que tanto confían sus papás en ustedes? 😂🤫😵 ♬ sonido original - Belinda

Por su parte, la cantante le decía a su mamá que era una exagerada, pero la señora no paraba de gritar.

Fans dicen que Belinda es una “malvada”

Los fans de Belinda señalaron que la cantante era una “Malvada” por obligar a su mamá a subirse al juego.

Belinda confesó en los comentarios que su mamá ya no le habla debido al terrible momento que la hizo pasar.