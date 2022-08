¿Belinda es novia del empresario que le patrocinó viaje en jet privado? (VIDEO)

Belinda celebró su cumpleaños 33 con un lujoso viaje en jet privado a Disney, en el que estuvo acompañada de un grupo de amigos y de su mamá.

En redes sociales Belinda dijo que no necesitaba un novio para darse lujos, como los que se daba cuando era novia de Christian Nodal.

El viaje de Belinda fue patrocinado por la empresa Global Jets Set, ya que la cantante se convirtió en embajadora de la lujosa marca.

El programa Chisme No Like entrevistó a la dueña de la empresa Global Jets Set, Odalis Gómez Millar, señaló que Belinda quería viajar en jet privado, por lo que la empresa decidió patrocinarle el trayecto y convertirla en imagen de la marca, debido a la fama que tiene la cantante.

“Le patrocinamos el vuelo porque ella quería viajar en avión privado a Disney, a Orlando Florida, nosotros, muy hábilmente, dijimos: vamos a invitárselo pues es una artista, es popular, guapa”, dijo la dueña de la empresa.

“Estuvimos muy pendiente de todo lo que dijo, pero a nosotros nos conviene que ella aparezca en un avión de nosotros”, señaló la empresaria.

¿Belinda es novia de empresario que patrocinó viaje en jet privado?

Elisa Beristain, conductora de Chisme No Like, le preguntó a Odalis Gómez si no tenía miedo de que Belinda se pusiera coqueta con su esposo, ya que la cantante apareció en una fotografía junto a dos de los socios de la compañía.

A lo que la empresaria señaló que no tenía miedo porque ella siempre estaba muy pendiente de su negocio.

En la conversación, los conductores del programa mostraron la fotografía de otro de los socios de Global Jets Set, a lo que Odalis mencionó que él estaba soltero, entonces Javier Ceriani bromeó diciendo que entonces sí saldría con Belinda.