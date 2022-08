Belinda vive momentos de terror en avión el día de su cumpleaños: “Pensé que no lo íbamos a contar” (VIDEO)

La cantante Belinda celebró su cumpleaños 33 con un exclusivo viaje en jet privado hacia el Caribe mexicano, sin embargo, la intérprete de “Luz sin gravedad” vivió momentos de angustia durante el trayecto en avión.

En sus historias de Instagram Belinda compartió que el avión pasó por una fuerte turbulencia que asustó a la cantante y a sus amigos que la acompañaban.

Belinda se agarró de la mano de su amiga y ambas empezaron a gritar. La cantante agarró su vaso para evitar que se derramara el líquido de éste.

Después del susto, Belinda y su amiga se quisieron olvidar del estresante momento y le dieron un gran trago a sus bebidas.

Belinda se empezó a reír de manera nerviosa y finalmente dijo: “¡Llegamos! pensé que no lo íbamos a contar”.

Así reaccionaron los fans de Belinda

El video de Belinda tuvo cientos de reacciones de parte de los fans, quienes expresaron su preocupación por la cantante, después de este aterrador momento. Por otra parte, hubo algunos usuarios que criticaron a la artista por no llevar el cinturón de seguridad.

“Que se caiga todo menos el pisto”. “¿Y si te pones el cinturón?”. “Sólo fue un tope, hermosa”. “Procede a tomar el agua para que no se derrame”. “Risa nerviosa y de no me voy a morir sobria, traguito”. “Beli no te nos vayas sin sacar un disco”, fueron algunos de los comentarios.