Bellakath defiende su paso por Enamorándonos, 'me encanta la tele y voy a volver'

Si bien la música de Bellakath se volvió famosa gracias a la viralidad del tema "Gatita", la joven saltó al mundo de la farándula tras su participación en el reality de citas, Enamorándonos, uno de los programas más vistos, aunque más criticados también.

Su paso por Enamorándonos ha hecho que Bellakath se llene de críticas por las personas que no gustan demasiado de su estilo y por ello, han llegado a demeritarla. Ahora, la licenciada en derecho, finalmente ha reaccionado a los malos comentarios y se ha defendido.

Sin lugar a dudas, la artista suele ser criticada por el género que interpreta, así como por el porqué se convirtió en una persona famosa y las cirugías que se ha realizado, ya que muchos aseguran que las mismas terminaron por tener resultados adversos, aunque ella parece estar cómoda con ella misma.

Recientemente. han resurgido las críticas por la cantante tras su fuerte pelea con Yeri Mua, pues la influencer ha señalado a la intérprete de "Tuma" porque "la operaron mal", así como por su paso por Enamorándonos e incluso, por terminar su carrera.

Bellakath se defiende por su participación en 'Enamorándonos'

Fue por medio de sus redes sociales que Bellakath se defendió de los ataques por participar en el exitoso reality de citas de la tv abierta, Enamorándonos, el cual duró varios años al aire y fue uno de los programas más vistos gracias a las personalidades de los participantes.

La artista dejó claro que como tal, no le molestan que mencionen que formó parte del programa, pues al parecer lo ve hasta como un logro, mientras deja en claro que no cualquiera forma parte de tv abierta.

"Me encanta como satanizan el haber salido en Enamorándonos y esas ni de extra de Cómo dice el Dicho", señaló junto con un emoji de risas. "No hay otro argumento para **derme porque a mí me ENCANTA la tele y voy a volver", aseguró.

Me encanta como satanizan el haber salido en enamorándonos y esas ni de extra de como dice el dicho 😂 en fin. No hay otro argumento pa joderme porque a mí me ENCANTA la tele y voy a volver. — BELLAKATH 👸🏻 (@labellakath) July 5, 2024

Este mensaje era claramente dirigido a Yeri Mua, por lo que surgieron comentarios como "Enamorándonos top y más top tú que la rompiste saliendo de ahí" y "pero que tal ella salir en un video pasada de borracha en un carrito alegórico", aunque quienes no disfrutaban del show, destacaron que no hay que sentirse orgullosos de haber formado parte del proyecto.

Bellakath no dejó en claro cuándo regresaría a la televisión y si sería en algún proyecto como Enamorándonos, por lo que en ese aspecto, también desató la curiosidad del público en redes sociales.