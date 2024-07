Tunden a Yeri Mua por insinuar que acabar la universidad no tiene valor, 'ni terminó de estudiar'

Si bien Yeri Mua ha tratado de mantenerse lejos de las polémicas, la influencer se encuentra una vez más en el ojo del huracán, después de que publicó un video con una próxima canción en la que parece indicar que estudiar no importa, en lo que parece ser una indirecta a Bellakath.

Hace un par de meses, Yeri Mua aseguró que se mantendría lejos de los problemas en internet para dedicarse de lleno a su música; sin embargo, parece ser que ahora, el problema es una de las letras que utilizó en una canción que no ha salido, pero que ha generado bastante controversia.

Parece ser que el tema estaría dedicado a Bellakath, con quien Yeri tuvo un enfrentamiento reciente en redes sociales. Podemos escuchar que la parte que compartió, que asegura que no importan los estudios que tiene la "gatita", quien se graduó de la Licenciatura de Derecho e hizo una segunda carrera en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales.

Bellakath y Yeri Mua reavivan polémica con fuertes comentarios. Foto: Instagram

te puede interesar Se le cambia el filto a Yeri Mua en pleno live y asusta a sus fans (VIDEO)

Yeri Mua lanza fuerte indirecta a Bellakath y es duramente criticada

Fue en su cuenta de TikTok que Yeri Mua publicó el video con la parte de una nueva canción dirigida a Bellakath. El tema dice lo siguiente: "Los chakales no son una moda, son de nuestra cultura y acá no vale tu licenciatura, p**che gata", canta.

En definitivas, las dos cantantes no han logrado encontrar un punto de conciliación, pues ha sido más de una vez que ambas se pelean a través de redes sociales y luego se detienen, aunque sin jamás aclarar del todo lo sucedido.

Sin embargo, ahora la intérprete de "Tuma" no tuvo que hacer nada para que la influencer fuera criticada en redes sociales, pues las rimas de su nuevo tema molestaron bastante a las personas, ya que parecía que la joven insinuaba que estudiar no tenía un valor.

Algunos comentarios le pidieron a Yeri que termine la escuela, pues hace un par de meses anunció que iría a la universidad y sí tomó varias clases, aunque pronto decidió olvidarse del estudio al ver que tenía éxito en la música. También hubo quien buscó defender los estudios como algo muy importante en la vida de las personas y no fuente de burlas.

"Imagina estudiar años para que de la nada se ponga de moda no superarse y no estudiar", "no sabía que tener una licenciatura en la mejor universidad de México está mal", "yo bien enojada porque no pude con un semeste", "(Yeri) ni terminó de estudiar" y "yo también quiero que me insulten por acabar dos carreras", son algunos de los mensajes en el video.

Hasta el momento, Yeri Mua no ha reaccionado a las críticas por el video en el que parece desestimar el valor de la educación.