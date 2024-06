Se le cambia el filto a Yeri Mua en pleno live y asusta a sus fans (VIDEO)

Yeri Mua es querida por muchos y odiada por otros más, pues critican que su fama se deba a que “engatusa” a jóvenes consumidores de TikToks con contenido vulgar, polémicas faranduleras y ahora música de calidad dudosa como la del cancelado Dani Flow. No obsatnte, eso no le quita que sea una famosa que le gusta a la gente morbosa y que cada cosa cringe que hace genera clics perfectos para saciar las mentes sumisas al entretenimiento del capitalismo tardío.

Ahora, Yeri Mua volvió a protagonizar un esperpéntico momento en redes sociales, pues sus fans quedaron completamente horrorizados al verle la cara en el momento en el que se le cambió el filtro mientras hacía una transmisión en vivo.

Los deleznables, pero cliqueables hechos ocurrieron mientras Yeri Mua hacia una transmisión en la que se estaba maquillando y le contaba cosas sin relevancia a sus fans, quienes religiosamente se meten a sus lives cuando les llega la notificación de que su caballona esta al aire.

Se puede ver a la famosa y ahora cantante pintarse la cara usando un filtro que tapa todas sus imperfecciones y demás cosas de la cara, cuando de repente se le hace la cara cuadrada como de Calamardo guapo, sin que ella se de cuenta de que ha sucedido.

La tiktoker estaba tan metida en su trabajo de hojalatería y pintura que voltea a ver a la cámara y no se da cuenta de que su cara literalmente es otra, por lo que sigue haciendo sus cosas.

Pasa un rato hasta que Yeri Mua vuelve a ver la cámara de su teléfono y cuando se da cuenta de que tiene la cara cuadrada, mandibulona y afilada grita del susto y de las risas, poniéndose la mano en la boca, cosa que hace que el filtro se desactive y se muestre su cara tal y como es, lo cual desató horror entre sus seguidores.

"¡Qué es eso!, préndanle el filtro en fa”, “ay no, no puedo con la risa”, “me sacaste tremendo susto hermana”, “no sé que parte del video me dio más miedo” y “sigue maquillándote Yeri, si te hace tremendo parote”, le dijeron sus fans.