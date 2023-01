Bellakath explota porque le dicen que se veía mejor antes: "Me crearon esas inseguridades"

La cantante Bellakath explotó contra las críticas que recibió sobre su aspecto físico, ya que varios usuarios han asegurado que se veía mejor antes de someterse a tratamientos estéticos.

Bellakath no se ha dejado intimidar por los haters y en cada ocasión que puede les responde con todo y de frente. En esta ocasión no fue la excepción.

Luego de que se viralizó el tema de “Gatita”, las comparaciones del antes y después de Bellakath no se hicieron esperar. Los usuarios comentaron que la artista lucía más atractiva cuando fue participante del programa de TV Azteca Enamorándonos.

Bellakath arrancó el 2023 con duros mensajes hacia sus detractores y señaló que los cambios físicos que se hizo fueron porque los haters la llenaron de inseguridades.

“Ahora resulta que según los haters y los expertos en belleza, me veía mejor antes, si ustedes mismos crearon esas inseguridades y ahora que mejoré todo, lo volvería a hacer mil veces más pero la diferencia está en que ahora lo cambiaría POR MI, no por lo que alguien diga”, escribió Bellakath en Twitter.

Ahora resulta que según los haters y los expertos en belleza, me veía mejor antes, si ustedes mismos crearon esas inseguridades y ahora que mejoré todo, lo volvería a hacer mil veces más pero la diferencia está en que ahora lo cambiaria 🌟✨POR MI ✨🌟 no por lo que alguien diga.

Asimismo, la cantante de reguetón dijo que se siente bien con su imagen y que sigue trabajando para mejorar constantemente, pero que además trabaja en su salud emocional.

Hoy puedo decir que me encanta lo que veo en el espejo. Y aun así trabajo en mi para cada día ser y estar mejor, no solo física, si no también mentalmente. Por mí