'Betty, la fea': ¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de la segunda temporada?

Este viernes, se estrenaron los dos primeros episodios de la nueva temporada de Betty, la fea, donde conocemos un poco más de lo que ha sucedido con el paso de los años con Ecomoda, Don Armando y Beatriz Pinzón Solano; sin embargo, el público se encontró con que no pudo ver toda la serie de golpe.

Una de las cosas que caracterizó ver Betty, la fea cuando obtuvo su boom en servicios de streaming, fue que al encontrarse completa en sitios como Netflix y después, Prime Video, el público podía disfrutar de conocer la historia de corrido y maratonearla por días enteros.

Sin embargo, en esta ocasión, las cosas no funcionan igual, pues se estrenaron los dos primeros episodios de la serie, pero no completa, por lo que habrá que quedarnos varios días de las siguientes semanas con "el chisme sin resolver".

¿Qué pasó en los primeros dos capítulos de 'Betty, la fea'?

En los primeros dos episodios del regreso de Betty, la fea, podemos ver los motivos que llevaron a Betty y a Don Armando a separase, así como el modo en el que Betty decide dejar a un lado los sentimientos que aún tiene por él para buscar su amor propio y cuidar de si misma.

Incluso, descubrimos que su relación con su hija, Mila, es bastante caótica, pues al ser la presidenta de Ecomoda por años, tuvo que dejar a un lado a su familia para ver por los negocios, lo cual le habría llevado a alejarse de su hija, quien al parecer, no le tiene demasiado aprecio.

¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios de 'Betty, la fea'?

Contrario a lo que sucedió con la primera temporada, la cual fue una telenovela colombiana creada en 1999 para el canal colombiano RCN, en esta ocasión Prime Video preparó para el regreso de los personajes 10 episodios totales.

Es un misterio si en estos capítulos tendremos toda la historia o más bien, será apenas la punta del iceberg, pues la historia promete tener bastante que dar, por lo que es probable que hayan más temporadas, sobre todo ante la buena recepción que ha tenido la audiencia.

Cada viernes se estrenarán dos nuevos episodios, de acuerdo con lo que expuso Prime Video Latinoamérica a través de su cuenta oficial de Instagram. Los mismos saldrán cada viernes, por lo que los lanzamientos quedan de la siguiente forma:

Julio 19- Episodios 1 y 2

​Julio 26- Episodios 3 y 4

​Agosto 2- Episodios 5 y 6

​Agosto 9- Episodios 7 y 8

​Agosto 16- Episodios 9 y 10

No faltaron los comentarios de quienes desean tener más episodios de Betty, la fea, señalando que la primera parte tuvo más de 300 capítulos, "Esperaba como mínimo 150", "el vicio es muy grande para tan poco" y "me mataron Doña Catalina, me mataron", son algunos de los mensajes.