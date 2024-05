'Betty, la fea': ¿Armando Mendoza le será infiel a Beatriz en la segunda temporada?

Betty, la fea está de regreso y Prime Video reveló la noticia con un corto teaser dónde podemos ver desde la perspectiva de Beatriz Pinzón Solano a todos los antiguos empleados de Ecomoda reunidos en las nuevas oficinas de la compañia..

En el video podemos ver la entrada de varios de los personajes más entrañables de la serie como Bertha, Freddy, y claro Hugo Lombardi, quién permanece como el diseñador más top de la compañía. Incluso vemos a Patricia, a Marcela y a Nicolás Mora. Todos miran consternados la entrada de Betty.

Sin embargo, lo que sorprendió en este adelanto de la segunda temporada de Betty, la fea fue el momento en el cual la protagonista se encuentra con su supuesta pareja, Armando Mendoza.

¿Qué pasa en el adelanto de la segunda temporada de 'Betty, la fea'?

Podemos ver que Mario Calderón intenta evitar que Beatriz ingrese a la oficina de Armando Mendoza, sin éxito, pues cuando ella logra entrar, ve cómo se separan asustados él y quién sería su nueva asistente, interpretada por Rosario Montes.

Es entonces cuándo llega la hija del matrimonio, quien también en shock dice "¿Mamá?" Y tenemos el vistazo a la versión más adulta de Betty, quién lleva gafas y un peinado bastante similar al que la caracterizó en el inicio de la telenovela, con su distintivo capul.

Esta escena levantó especulaciones entre los usuarios de las redes sociales, pues cabe recordar que hace un par de años Betty, la fea fue todo un fenómeno cuando el público descubrió que la novela se encontraba en streaming y así se volvió una de las series más vistas por mucho tiempo.

Las teorias sobre Betty y Armando en la segunda temporada de 'Betty, la fea'

"Esa mujer frotándose contra Armando y una vez más Calderón apoyando las travesuras de Armando", "tristemente Armando siendo infi@l., Desde ya, no me gustará SORRY." y "no me gustó ese final con Armando" son algunos de los comentarios.

Usuarios aseguran que el dueño de Ecomoda tenga una amante, su nueva asistente, una idea que decepcionó a muchos ya que en el final de Betty, la fea una de las partes clave es el cambio que tiene Armando Mendoza como hombre al no tener ojos para nadie más que no sea Beatriz Pinzón Solano.

Yo, cuando vi el trailer de #BettyLaFea con Armando muy pero muy cerca de su nueva asistente cuando ya se le habia quitado lo infiel. pic.twitter.com/0h26ywK91K — ️♑⛎🅱ℹ️🅰 (@NubiaArizaga) May 8, 2024

A pesar de ello, hay quien señala que no se trata de una infidelidad, sino que más bien la supuesta nueva asistente de Don Armando trataría de seducir al empresario, por lo que sería la villana de esta temporada de Betty, la fea.