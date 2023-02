Beyoncé es la artista con más Premios Grammy en la historia ¿Cuántos tiene?

La cantante Beyoncé hizo historia la noche de este 5 de febrero al ser la artista con más premios Grammy en la historia.

En los Premios Grammy 2023, Beyoncé se llevó cuatro premios a mejor canción R&B por “Cuff It”; grabación de música dance/electrónica por “Break My Soul”; interpretación tradicional R&B por “Plastic Off the Sofa” y mejor álbum de música dance/electrónica por “Renaissance”, ahora la artista es poseedora de 32 galardones.

“Estoy tratando de no emocionarme demasiado. Simplemente estoy tratando de recibir esta noche. Quiero agradecer a Dios por protegerme. Gracias Dios”, dijo Beyoncé, además agradeció a su fallecido tío, a sus padres, a Jay-Z y a sus hijos por apoyarla.

Beyoncé superó el récord que mantuvo por 26 años el fallecido director de orquesta húngaro-británico Georg Solti.

En la noche de los Premios Grammy 2023 se vivieron muchas sorpresas y emociones.

La galardonada como Mejor Artista Nueva fue Samara Joy, quien no se esperaba recibir el premio, mientras que Mejor Canción del Año se lo llevó Just Like That de Bonnie Raitt.

Asimismo, el evento lo inició Bad Bunny con una espectacular presentación en la que dejó en alto el nombre de los latinos en Estados Unidos, hasta puso a bailar a Taylor Swift.