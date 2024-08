Billie Eilish revela que sufre de un aterrador trastorno del sueño: 'No me gusta dormir' | VIDEO

Billie Eilish realizó una entrevista con el youtuber Roberto Martínez, a quien le reveló varios aspectos de su vida privada. La joven artista multipremiada se abrió por completo y reveló al mexicano que sufre de un trastorno del sueño.

En el video compartido hace un par de horas, Billie Eilish sorprendió al público al revelar que tiene una aversión profunda a la hora de dormir, puesto que sufre parálisis del sueño. Esta situación hizo que muchos usuarios se cuestionaran sobre si esto ha llegado a afectar a otros artistas y de qué manera ha influido en su vida.

A pesar de ser una chica joven, Billie es una de las artistas pop más reconocidas a nivel mundial, quien a la corta edad de 22 años ha ganado ya varios premios Grammy e incluso, dos premios Oscar por su talento musical. Así, la artista ha demostrado su gran talento ante el público.

Billie Eilish revela que tiene parálisis del sueño

La joven cantante estadunidense, Billie Eilish, dio mucho de qué hablar al revelar que padece de parálisis del sueño, una afectación que la ha seguido toda su vida: "Siempre he tenido una dura y larga relación con el sueño, que ha mejorado, pero cuando era más joven, tuve muchas pesadillas y tuve algunas parálisis del sueño y todavía las tengo”, contó en el podcast Creativos a Roberto Martínez.

"Me costaba mucho dormir [...] Sinceramente, al día de hoy, de verdad, no me gusta dormir. Preferiría hacer cualquier otra cosa [...] Cuando estoy durmiendo, lo disfruto y no quiero despertar, pero no me gustan los finales [...] Podría estar tan cansada, podrían ser las 04:00 a.m. y yo estoy como, ‘¿qué vamos a hacer?'", agregó, reflejando así su aversión por dormir.

¿Qué es la parálisis del sueño?

La parálisis del sueño es un trastorno que puede sufrir cualquier persona, aunque en más común en personas con narcolepsia o apnea del sueño. Asimismo, este padecimiento puede ser recurrente u ocurrir solo una vez en la vida.

Las personas que sufren parálisis del sueño, de cierto modo pierden la autonomía de su cuerpo, pues no pueden moverse o hablar aunque quieran. Este estado se prolonga por varios minutos y puede resultar bastante aterrador para quien lo vive.