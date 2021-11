“Blanco de verano cuestiona prejuicios sobre la maternidad”

La actriz Sophie Alexander-Katz celebra que el filme Blanco de verano aborde de una manera amplia la maternidad y exponga las problemáticas que vive diariamente una madre soltera, en un momento en cual se están cuestionando diversos prejuicios.

“Una de las cosas que te cuestiona muy altamente es la existencia del prejuicio de que las mujeres estamos hechas para ser madres, que por ser mujer te corresponde ser mamá y no es cierto. Estamos en la era perfecta para reafirmar lo que ya muchas compañeras feministas desde hace muchos años venían trabajando”, señaló en entrevista vía zoom Sophie Alexander-Katz, quien da vida a Valeria, una mamá soltera que decide vivir con su novio, al tiempo que su hijo transita de la infancia a la adolescencia.

Para Alexander-Katz el personaje de Valeria de alguna manera representa la presión que tienen las mujeres que son madres solteras sobre si “necesitan” o no a un hombre.

“Estamos en una era en que todo esto se está poniendo a la luz, en torno al papel de la mujer y lo materno, qué tanto hay reacciones positivas o negativas alrededor, qué tanto hay presión en ese sentido. Otro cuestionamiento en la película es qué tanto Valeria misma representa la presión que tienen las mujeres al ser solteras con un hijo, qué tanto genuinamente necesita un hombre o qué tanto lo necesita para que la dejen de fregar”, expresó la actriz.

En la historia de Blanco de verano, ópera prima de Rodrigo Ruíz Patterson, también se ve esta lucha que tiene Valeria con respecto a su vida. “Creo que pasa por esta dualidad entre ‘sí quiero tener una pareja, pero también estoy muy bien solita con mi hijo’, ella misma resuelve con las herramientas que tiene”, remarcó.

La cinta también pone sobre la mesa la codependencia que puede llegar a existir entre padres e hijos. Cuando Rodrigo (Adrián Rossi), el hijo de Valeria se entera que vivirá con su novio, se debate entre aceptar a la nueva familia o recuperar ese mundo en el que sólo existían él y su madre.

“Creo que una de las peculiaridades de la película es que puede llegar a marcar similitudes con cualquier madre soltera en el mundo, la relación que tienen ellos dos te habla evidentemente de una codependencia que no solamente viene del niño hacia la madre y su incapacidad a soltarla, sino de ella hacia el hijo, siempre me pregunté quién es más dependiente del otro, pero no es un cuestionamiento que se haga Valeria, ella no cree que tenga un problema”, aseguró Alexander-Katz.

Una de las cosas que más le gustó del guion del largometraje, que llega mañana a cines del país, es que se presenta a personajes que se equivocan y son imperfectos.

“Se trabaja desde la fractura de los personajes, desde las fisuras emocionales y entonces desde ahí los hace hablar. Valeria no se da cuenta que nos está hablando desde su fractura emocional, pero todas las cosas que hace, en las que acierta y en las que se equivoca, digamos que vienen un poco tiradas por las pocas herramientas con las que creció a nivel emocional y todas sus deficiencias a nivel estructural”, comentó.

Blanco de verano se rodó en el municipio de Ecatepec y durante el proceso el actor principal Adrián Rossi no tuvo el guion.

“Todos los días llegaba y le daban la escena que se tenía que grabar, la primera vez que vio la película completa fue en el cine; nosotros, Fabián Corres y yo sí lo teníamos, esto implicó que en el trabajo diario hubiera mucha improvisación, pero con el ojo clínico de a dónde quería llegar el director Rodrigo Ruíz Patterson”, compartió Alexander-Katz.

El dato: El filme, que en 2020 se presentó en el Festival de Sundance, también aborda cómo lidiamos con emociones complejas como el amor, la dependencia y los celos cuando se experimentan por primera vez.