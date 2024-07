Boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar: Usuarios reaccionan con MEMES sobre el matrimonio

Este miércoles se dio a conocer la boda entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Si bien en el pasado ya habían señalado que podría haber un matrimonio entre los artistas, este miércoles se reveló que hoy mismo se realizaría la ceremonia en una lujosa hacienda ubicada en el Estado de Morelos.

La redes sociales estallaron ante la noticia de la boda de Christian Nodal con Ángela Aguilar, pues fue hace poco más de un mes que se reveló que los cantantes de regional mexicano eran pareja. Si bien hay muchos usuarios que le desean el bien a la feliz pareja, otros no olvidan la polémica con respecto a si la cantante intervino o no en la relación del intérprete de "Cazzualidades" con su ex pareja, Cazzu.

Por ello, no han faltado las reacciones con memes en las que hacen referencia a toda la situación que atraviesa la pareja en medio de su casamiento. La noticia fue tan sorpresiva que la gente que ama saber los detalles de la vida de los famosos no tardó en colapsar.

La gente que le gusta el chisme enterándose que Angela Aguilar y Christian Nodal se están casando en estos momentos: pic.twitter.com/RUC79ocQJf — Chocomilk de Coco🧸🍫 (@chocomilkdecoco) July 25, 2024

te puede interesar Boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar: Surgen las primeras imágenes del cantante después de casarse| VIDEO

Varios de los usuarios de redes sociales estaban bastante molestos por el matrimonio entre Nodal y Ángela Aguilar. Sobre todo porque apenas este martes surgió la información que revelaba que el cantante de regional mexicano se negaba a pagar cierta cantidad como pensión para su hija con Cazzu.

La argentina pedía 2 millones de pesos y usuarios en redes sociales defendían que el artista bien podría pagar esa cantidad para su hija, al considerar también el estilo de vida de los famosos.

yo viendo que aparte de que Christian Nodal no quería pasarle pensión a su hija, ahora resulta que se está casando con Ángela Aguilar:

pic.twitter.com/u5O2J7wwzE — 🦕 (@_rojilla) July 25, 2024

Y una vez más, surgieron las críticas de quienes acusaban a Nodal por ser una persona inestable que no sabe estar sola, mientras que a Ángela Aguilar por 'conformarse con él' siendo tan joven y asegurar que 'no tiene dignidad', pues muchos aseguran que por años fue el plato de segunda mesa del cantante.

Dios me libre de ser tan inestable como Christian Nodal y tan conformista como Ángela Aguilar pic.twitter.com/ArXfbW0rIl — Mapu⭐️ (@BbyMapu) July 24, 2024

Lo que pienso respecto a Ángela Aguilar. pic.twitter.com/FILIM8YH16 — Ángeles Canela (@Angie_cinnamon) July 25, 2024

Y en general, parece ser que al público no le agrado demasiado la unión de los cantantes de regional mexicano:

Se casan Angela Aguilar y Cristian Nodal… Mexico: 🤭 pic.twitter.com/WQi0UCGy7S — 💫 (@cometayei) July 25, 2024

Otros aseguran que Pepe Aguilar se debe de sentir igual de desanimado en medio de la boda de su hija, ¿le caerá mal su yerno?

Pepe Aguilar en la boda de Cristian Nodal y Angela Aguilar: pic.twitter.com/zepK0DH1RQ — Tu Favorito (@TuExdeVerdad) July 25, 2024

Finalmente, la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar es una celebración del amor entre los artistas y sin importar la opinión del público, parece ser que ambos están dispuestos a disfrutar de su amor y quizás, hacer una familia juntos.