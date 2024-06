Briggitte Bozzo confiesa cómo se prepara para La Casa de los Famosos México 2024

La reconocida actriz e influencer Briggitte Bozzo fue la segunda personalidad destapada que entrará a La Casa de los Famosos México 2024. La joven artista señaló que se siente muy emocionada porque es la primera vez que participará en un programa de este tipo.

“Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que entro a un reality así a encerrarme. Para mí es como una aventura que va a suceder”, dijo Briggitte Bozzo en entrevista con La Razón.

La Casa de los Famosos México es un reality show que se caracteriza por ser un juego en el que la estrategia es fundamental para llegar hasta la final, sin embargo, la actriz, que participó en Rebelde y No Manches Frida, confesó que por ahora su única táctica es ser ella misma, pero no descarta planear algunas conforme transcurra el programa.

Quiero ser yo completamente. Primero quiero Instalarme ver cómo está el asunto y ya después armaremos estrategias, pero por ahora voy viendo todo, voy disfrutando cada proceso, una de las cosas que más van a ver de mí es ser completamente yo, sin ninguna máscara Briggitte Bozzo

Briggitte Bozzo contó que su personalidad es muy energética, también explosiva, positiva, coqueta y extrovertida, lo cual promete mostrar en La Casa de los Famosos México 2, sin embargo, señaló que su contraparte es que cuando algo la hace sentir mal se encierra en ella misma y busca alejarse de la gente para estar sola, lo cual será un desafío para ella en la casa.

La famosa tiktoker señaló que antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2 ha hecho un trabajo mental, físico y espiritual para aguantar todo el tiempo que esté encerrada.

¿Briggitte Bozzo es familiar de Laura Bozzo?

La actriz comentó que esta es una de las dudas más frecuentes que hay sobre su persona, pero Briggitte Bozzo señaló que ella y Laura Bozzo no son familiares ni tienen algún parentesco.

Briggitte Bozzo será una de las personalidades llamativas en La Casa de los Famosos México 2 Foto: Cortesía Televisa

“Siempre me preguntan yo si soy algo de Laura Bozzo, pero la verdad no. Tampoco he tenido la oportunidad de conocerla, me la he encontrado en Televisa. No sé si tenemos algún tipo de relación familiar, no sé, no creo, pero sí tengo familia italiana, por eso el apellido Bozzo, pero según yo no tengo nada de relación familiar con ella”, explicó.

El programa inicia el 21 de julio y todo lo que pase en La Casa de los Famosos México se podrá seguir a través de las estrellas, Canal 5 y ViX. La transmisión por ViX tendrá cámaras en vivo 24/7 sin censura.

La Casa de los Famosos México, producción de Televisa Univision y Endemol Shine Boomdog, se adentrará en la realidad de una casa habitada por un grupo de famosas personalidades que, aisladas totalmente del mundo exterior, tendrán que convivir 24 horas al día, sabiendo que todo lo que hacen es observado. La estrecha convivencia y el reto de no ser expulsados, generará un ambiente lleno de tensión, donde las emociones más intensas y genuinas estarán a flor de piel.