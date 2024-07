Brincos Dieras habla de su rivalidad con Franco Escamilla: 'No le gusta mi comedia'| VIDEO

Sin lugar a dudas, Franco Escamilla y Brincos Dieras son dos de los comediantes mexicanos más exitosos en la actualidad. Ambos artistas han logrado sobresalir a pesar de tener un humor diferente entre sí, aunque se ha dicho que no existe una muy buena relación entre los famosos.

Recientemente. Brincos Dieras tuvo una entrevista en el canal de YouTube de Yordi Rosado y reveló el motivo por el que hay una especie de 'rivalidad' entre él y Franco Escamilla, de acuerdo con lo que se ha rumorado en varias ocasiones.

Al parecer, todo habría surgido por un desaire de parte de Escamilla para el comediante, en un momento en el que ninguno de los dos eran personajes tan famosos de la comedia mexicana.

Brincos Dieras revela el motivo de su 'rivalidad' con Franco Escamilla

Brincos Dieras relata que todo inicio hace varios años, cuando Franco y él se presentaron en el mismo lugar, antes de ser tan famosos a lo largo de la República Mexicana. Fue entonces cuando Roberto Carlo Oliva Barajas (nombre real del comediante), trató de acercarse a Escamilla para conversar.

"No nos conocemos, nunca nos hemos saludado. Yo me bajé para saludarlo porque él abrió un show y yo lo cerré cuando no éramos famosos. Salió él, lo vi en la puerta y cuando bajo a saludarlo, él se encamino para otro lado", dijo. El regio asegura que no ha conocido en persona a su compañero, pues no ha llegado la oportunidad de que suceda.

¿A Brincos Dieras no le gusta la comedia de Franco Escamilla?

Brincos Dieras señala que sus estilos de comedia son muy diferentes entre si y por ello, no le agrada del todo el estilo del oriundo de Cuautla de Morelos, pues señala que su ritmo es más rapido.

"Sí (me gusta) la primera, cuando empezaba porque interactuaba mucho con la gente. Ahora sí es bueno, pero no es mi ritmo. Mi time es muy rápido y ellos son tranquilos, más analizado. Yo creo que no le gusta mi comedia porque el stand up está peleado con la comedia de nosotros", contó.

Además, detalló que una diferencia importante entre el stand up y la comedia que hace él, es que los standuperos de se preparan mucho en lo escrito, pero él en cambio, jamás lo hace y "empieza a mover las tablas hasta estar en contacto con la gente".

Así, Brincos Dieras explica que si bien no existe una rivalidad entre él y Franco Escamilla, pues no han tenido la oportunidad de hablar y conocerse correctamente, indicó que no hay mucho en común entre ambos, pues asegura que sus estilos de comedia son bastante diferentes entre si.