Brincos Dieras quería ser sacerdote en vez de payaso: 'Te tienes que casar con Dios'

Brincos Dieras es uno de los payasos más populares en México de los últimos tiempos, superando a colegas como Platanito y el criminal Chuponcito. Pero antes de decirse a contar chistes con harto lenguaje altisonante, Roberto Carlo, como se llama realmente, quería ser un sacerdote perteneciente y afiliado a la iglesia católica.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante y su programa “El minuto que cambió mi destino”, Brincos Dieras habló de diversos temas de su vida, como sus inicios en la industria de las risas. Sin embargo, lo que absolutamente nadie le esperaba es que antes no tenía interés en contar chistes, sino que quería dedicarle toda su vida a su señor y salvador y ser todo un padrecito.

"¿Por qué no fuiste sacerdote? ¿Por qué no fuiste al seminario?", lo cuestionó Gustavo Adolfo, ante lo cual el payaso replicó: El presupuesto, no había lana para invertirle a una carrera de sacerdote".

Brincos Dieras señaló que le nació la idea de ser religioso porque "en la capilla donde estuve me empezó a gustar mucho, yo quería ser sacerdote, porque llegó un seminarista a hacer sus prácticas ahí y una monja, y anduve con ellos apoyándolos en sus prácticas y me gustaba mucho lo que hacían, y le empezaba a preguntar".

El seminarista le dijo que eran "10 años lo que tienes que encerrarte, te tienes que casar con la iglesia, te tienes que casar con Dios, algo con lo que el comediante no tenía problema, pero lo difícil era que "yo aportaba lana a la casa, pero si me encierro 10 años qué iba a pasar, mi papá la mantenía, pero no ajustaba".

Brincos Diera añadió que hasta sus 23 años vivía con su familia "en una casa chiquita que era un cuarto para todos. Yo dormía en una camita chiquita y mis hermanas en una cama, y una ya se había casado, se fue y nos quedó otro espacio, nos sobraba una tortilla a cada quien".

"Cuando yo trabajaba, que me iba a limpiar vidrios, me salía a las seis de la mañana y luego corre y corre para irme a la secundaria. Nunca hacía tareas, fui malo para la escuela, tuve puros 5 y acaso un 8 en educación física. Pero el dinero, así como llegaba se lo daba a mi mamá y yo me iba sin nada a la escuela", finalizó.