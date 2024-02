Kompa Yaso fue hospitalizado y lo reportan grave; necesita un trasplante

Los fans del Kompa Yaso están devastados, pues Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que el comediante está muy grave de salud, al grado de que necesita con urgencia un trasplante de un órgano muy delicado.

El periodista de farándula tuvo una entrevista con la hermana del Kompa Yaso, Alicia del Valle, quien reveló cuál es el estado de salud del famoso, y sus palabras generaron desesperanza entre los fans.

Eleazar del Valle, nombre real del Kompa Yaso, se encuentra muy grave en el hospital y, de acuerdo con su hermana, requiere con urgencia una hemodiálisis.

"Está delicado, no es agradable decir pero estuvo vomitando ayer, se ha sentido muy débil, ahorita lo traje al hospital, no sé si queda internado. Le urge la hemodiálisis, se lo estuvo haciendo con la frecuencia que debe pero el martes no se la hizo porque se sentía mal", dijo.

Agregó que el Kompa Yaso necesita con urgencia un trasplante de riñón, por lo que está en espera de que conseguir un donador.

"Estamos esperando (el trasplante). Todavía no sé nada, mi hija está con él, pero ya me dijeron que le urge la hemodiálisis. Cuando no funcionan bien los riñones te ponen un catéter en el cuerpo, una para que salga la sangre, va filtrando la sangre, toma como 3 horas. En su caso era una vez por semana y ahorita le dijeron que dos, pero parece que ahorita urge", señaló.

Añadió que los médicos han solicitado que la frecuencia de las hemodiálisis aumente, para así limpiar la sangre del comediante adecuadamente.

Como era de esperarse, los fans del Kompa Yaso le mandaron mensajes de ánimo y esperan a que la hermana del comediante vuelva a aparecer en el ojo público para dar nuevos detalles de la evolución del estado de salud del famoso.