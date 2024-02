Pato Levy, hijo de Talina Fernández, está grave; su doctor le dice: 'Te estás muriendo'

Los fans de Talina Fernández, la difunta “dama del buen decir” está extremadamente preocupados, pues se dio a conocer que su hijo Pato Levy está muy grave, pues su doctor emitió unas desgarradoras declaraciones respecto a su estado de salud.

Eso se agrava, pues desde que murió Talina Fernández se dio a conocer que Pato Levy tenía problemas de salud, pero nadie esperaba que fueran de tal devastadora magnitud.

En entrevista con el programa de chismes Ventaneando, el hijo menor de Talina Fernández dio los detalles de su estado de salud que tienen preocupados a todos los seguidores de su difunta progenitora, detallando que su problema es en el corazón, y que necesita ser atendido a la brevedad.

Pato Levy explicó que ha intentado ser hospitalizado por la cirugía que requiere en el corazón, pero que no lo ha logrado. Ante ello, fue enviado a otro centro de salud por complicaciones en su estado. Por si fuera poco, su doctor le dijo que cada día su sistema falla y que eso terminará con su vida.

“Mi corazón está fallando y es una cosa integral, en donde como falla el corazón tengo como 60 litros de agua reteniendo. Toda esa agua empuja a todos los órganos, entonces me duele todo, me tienen que ver los pulmones, el hígado, el corazón… El doctor me dijo: ‘De verdad te estás muriendo’, entonces ya me tomo las cosas en serio”, dijo.

Cabe destacar que Talina Fernández murió supuestamente con problemas económicos, y ahora su hijo Pato Levy se ha puesto a vender algunas de las pertenencias de su progenitora, justamente para poder cubrir sus necesidades médicas con ese dinero.

“Dudo que dure mucho más tiempo aquí en la tierra. Me diagnosticaron una arritmia. Estoy muy mal, creo que mi mamá me está llamando, mi jefecita desea que estemos juntos en la misma fiesta”, explicó entonces.