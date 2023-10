Hospitalizan a Pato levy, el hijo menor de Talina Fernández ¿Qué le pasó?

Patricio “Pato” Levy, el hijo menor de la fallecida conductora Talina Fernández, fue hospitalizado, generando preocupación entre los fans de la “dama del buen decir”, pues ocurre a poco tiempo del fallecimiento de la famosa.

Cabe recordar que fue a finales de junio pasado Cuando Talina Fernández murió a los 78 años, luego de ser hospitalizada de emergencia y tener complicaciones de salud derivadas de una leucemia que le fue detectada en su etapa terminal.

“Surgió muy rápido, no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionar”, dijeron sus hijos entonces.

Además, es necesario remarcar que, al contrario que su polémica familia, Pato Levy ha mantenido un perfil bajo en la farándula y es conocido en el medio porque en los últimos años compartió proyectos con madre, como el podcast “Blah Blah Blah”, en el cual dijo: “Mi mamá dejó muchas huellas en muchas personas, me dedicaré a seguir subiendo, haciendo programas. La vara la dejó muy alta para todos”.

Ahora, el polémico Coco Levy anunció que su hermanito Pato dio fue hospitalizado debido a “una cosita” que atentó contra u salud y vida. Sin embargo, en ves de dar la información completa, ya que se decidió a hablar al respecto, dijo que no quería dar más detalles de lo sucedido. Afortunadamente para su familia, no es nada grave y saldrá pronto del nosocomio.

“Tuvo una cosita por ahí y ya está en el hospital, está bien, pero no quisiera comentar al respecto. Sale en dos días, le hablas a Pato y que él te diga”.