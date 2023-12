José Emilio, el nieto de Talina Fernández, pasará la Navidad sólo: 'cenaré pizza'

José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy y nieto de Talina Fernández, desató tristeza entre los seguidores de la difunta conductora que era conocida como “la dama del buen decir”, pues reveló que pasará la Nochebuena y la Navidad completamente solo, sin compañía de su familia, ni amigos, pareja o algún perro que le ladre.

Tras la muerte de Talina Fernández, se supo que sus hijos pasarían las festividades de fin de año por separado, e incluso desde hace algunas semanas José Emilio Fernández Levy, le dijo a la prensa de farándula que sus planes para Navidad eran estar solo en su casa, comiendo pizza y viendo Netflix o algo.

Esto hizo que Patricio Levy y Ariel López Padilla, hermano y ex pareja de Mariana respectivamente, invitaran a José Emilio a pasar estas fiestas con ellos, las cuales el joven, en entrevista con “De Primera Mano” reveló que decidió rechazar.

“A mí lo que me gusta de la Navidad sinceramente, siempre ha sido hacer el pavo, hacer la cena de Navidad sinceramente es de lo que más me encanta", dijo el nieto de Talina.

José Emilio Fernández Levy añadió que, además de su tío Patricio Levy, varios de sus amigos también lo invitaron para que pasar Navidad con ellos, pero que también los peluseó: "Tengo muchos amigos en esta vida, familia ya no tanta, pero amigos que son familia por elección, ya me han invitado a sus casas”.

"El 24 si no me voy a casa de algún amigo, cenaré aquí pizza y me la pasaré muy bien conmigo mismo", dijo.

No obstante, José Emilio reveló que el Año Nuevo lo va a pasar con sus amigos: “El 31 habrá reunión aquí en mi casa con todos mis amigos, vamos a pasar el año de la mejor forma ¿No? Todos unidos”.