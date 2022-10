Britney Spears ataca a su papá y reza "para que te quemes en el infierno"

Britney Spears ya lleva un año libre de la tutela de su padre James Parnell Spears, pero eso no le impide explotar en contra de él y desearles un destino funesto, devastador y muy acorde a sus creencias judeocristianas.

Y es que, a través de Instagram, Britney Spears le dedicó un extenso mensaje a su padre, el cual ya borró, en el cual le recriminó la manera en la que la trató y abusaron emocionalmente de ella.

En su sexto, Britney afirmó que su papá la trató como “perro” y acusó a toda su familia de haber arruinado su vida.

“Me pregunto ¿¿¿cuál es el SECRETO?? ¿QUÉ ESTÁN ESCONDIENDO? ¡¡¡Vamos, padre sabio quieres sentarme durante cuatro meses, exponer mi cuerpo a las enfermeras mientras me duchaba como un maldito perro!!! INTIMIDÁNDOME CON SUS PREGUNTAS”, dijo.

“Lo diré hasta el día que me muera... ¡¡¡mi familia arruinó mi vida!!! (...) Ellos me trataron como a un pu*** perro!!! (...) Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo MÁS FEO, el MIEDO de estar asustada por lo que él haría (...) ¡¡¡Él nunca fue un padre para mí porque él siempre estaba ebrio!!!”, agregó.

“Él me decía que el cuerpo de mi novio era perfecto y que yo necesitaba trabajar en el mío porque yo no estaba ejercitada... ¿¿¿QUÉ PADRE LE DICE A SU HIJA QUE SU NOVIO TIENE UN CUERPO PERFECTO??? Y que yo tenía mucho trabajo que hacer. Siempre mi familia me hizo sentir que no era suficiente”, añadió furiosa.

Britney Spears agregó todos los ataques verbales que recibió de su padre hacen que no sepa qué pensar de ella misma: “Vi esta foto y decía: ‘WOW, ¿¿¿cómo yo solía PENSAR cuando era bonita??? ¿¿¿Cómo me sentía cuando me despertaba por las mañanas??? ¿¿¿Los hombres me respetarían si me sintiera bonita como entonces???”.

“¡¡¡Todas las mañanas me despierto y cada noche antes de irme a dormir le rezo al pu*** Dios que recibas sólo 5 minutos del dolor que sentí en ese lugar durante 4 meses!!! ¡Rezo para que te quemes en el infierno, lo siento hijo de pu***!”, finalizó.