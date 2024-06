El brutal VIDEO de Céline Dion en medio de una crisis por el síndrome de la persona rígida

En Prime Video, se estrenó un crudo documental protagonizado por Céline Dion, quien desde hace un par de años reveló al mundo que padece del síndrome de persona rígida, una fuerte enfermedad que retrata en el material audiovisual, el cual ya comienza a dar de qué hablar.

Este martes, circuló un video en el que podemos ver uno de los momentos más duros de Céline Dion al combatir el síndrome de la persona rígida, enfermedad que la ha llevado a decirle adiós a los escenarios con la esperanza de poder regresar en algún momento.

La artista no había mostrado demasiado sobre su enfermedad hasta ahora, con el documental de Prime Video, Yo soy: Céline Dion, en el que revela la dura lucha que ha enfrentado en los últimos años frente a su padecimiento.

Tráiler de 'Yo soy: Céline Dion'

Céline Dion sufre de convulsiones y lo revela en un video

Un clip de su nuevo documental ha impactado a la audiencia, pues podemos ver a la intérprete de "My Heart Will Go On" convulsionarse mientras se encuentra recostada en una camilla; ella llora a partir del dolor que le provoca el momento.

Esto sucede mientras se lleva a cabo el documental y en el video, se ve cómo una persona trata de tranquilizarla antes de aplicarle un medicamento en la nariz. Si bien se propone una pausa en la grabación, Céline reacciona con una contundente respuesta: "Estoy bien".

Cabe destacar que el personal médico de Dion vio venir el episodio, pero no hubo manera de evitarlo, por lo que lo máximo que pudo hacerse fue contener a la artista. La situación ocurrió de manera súbita y acelerada, sin mencionar que se uso el micrófono de la grabación para saber si la figura musical seguía respirando.

Este es el modo en el que Céline Dion busca sensibilizar al público sobre el síndrome que padece, así como ayudar a otras personas que viven la misma condición, puesto que de este modo puede haber una mayor comprensión de cómo funciona el cuerpo frente al trastorno.

El síndrome de persona rígida ataca al sistema nervioso y provoca espasmos musculares en el tronco, brazos y piernas; las posturas anormales y una sensibilidad aumentada al ruido y al tacto, son parte de los síntomas.

En su documental, Yo Soy: Céline Dion, la artista da visibilidad al síndrome de la persona rígida, mientras que revela cuánto extraña los escenarios y lo duro que ha sido tener que alejarse de los mismos, cuando cantar en vivo es su pasión.