“Fue bueno vivir la vida juntos”, le dicen en adiós en Bellas Artes

n el mismo recinto que vio nacer su prolífica car-rera hace 70 años, ayer fue despedido el primer actor mexicano Ignacio López Tarso, quien dio su último aliento el 11 de marzo en la Ciudad de México.

En un féretro de color café, los restos del actor ingresaron al Palacio de Bellas Artes poco antes de las 19:00 horas, en medio de una ola de aplausos y gritos de “¡Bravo!”, acompañado por piezas de Mozart y Manuel M. Ponce, interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional.

Durante el emotivo homenaje, en el que se escucharon porras de “López Tarso, ¡viva!” y mensajes de aliento, cientos de personas despidieron al actor, conocido por su participación en Macario, la primera película mexicana nominada a los premios Oscar, cuando de forma simultánea se llevaba a cabo la premiación de este año.

En un recinto decorado con flores blancas y una fotografía del actor colocada en las escalinatas, su hijo, Juan Ignacio Aranda, encabezó una primera guardia de honor, en compañía de la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto Guerrero, así como amigos y sus seres queridos más cercanos.

Su nieta, Mariana López, dijo que su abuelo jamás hablaba de la muerte, pues a él le encantaba vivir. “La familia era nuestro centro y en medio de ella estaba mi abuelo”, expresó, con las palabras entrecortadas por el llanto.

Las lágrimas estuvieron a flor de piel durante el emotivo homenaje. Foto: Cuartoscuro

Mientras que Antonio Sánchez, también nieto del difunto, pidió un fuerte aplauso en su honor y aprovechó el espacio para recordar anécdotas de su abuelo, quien dijo, que pese a ser alguien famoso, “fue también alguien muy peculiar”.

“Mi abuelo fue un ser tan grande, es difícil describir todo lo que fue en unas cuantas líneas”, señaló, pues aseguró que para él fue como un padre ante la ausencia de su padre biológico.

En un emotivo mensaje, que abrió con la famosa frase “La vida no fue fácil, Macario, pero fue bueno vivirla juntos”, la titular de Cultura, Frausto Guerrero, lamentó la muerte de un grande, para quien ofreció “todos los aplausos” y agradeció por “todo lo que nos dio”.

Mi abuelo fue un ser tan grande, es difícil describir todo lo que fue en unas cuantas líneas

Antonio Sánchez

Músico y nieto de Ignacio López Tarso

Con la voz entrecortada, el actor Salvador Garcini, recordó a Ignacio López Tarso por procurar siempre llevar la cultura a todos los lugares del país, pues aseguró que pasó más tiempo “sobre el escenario que en su propia vida”.

La actriz Luisa Huertas, de la Compañía Nacional de Teatro, resaltó la carrera “maravillosa” del actor, quien rescató los corridos mexicanos, fue fiel a su origen y “engrandeció el Siglo de Oro de México”.

“Sólo quiero citar dos frases que él dijo, porque las comparto y las vivo: ‘el teatro es alimento, necesidad’ y en algún momento, hubo una enorme oración sobre el actor, que termina diciendo que cuando se cierre el telón de su vida, espera no quedar en deuda con nadie y tener la satisfacción de haber cumplido con lo que Dios —y yo diría y todos nosotros— esperábamos de él; no sólo no queda a deber nada, al contrario, nos dio raudales de vida”, comentó.

En su turno, el actor Sergio Corona agradeció “tantas cosas” que aprendió de López Tarso.

Una carroza fúnebre que trasladó el féretro del actor, afuera del Palacio de Bellas Artes. Foto: Cuartoscuro

Con el nudo en la garganta, la actriz Leticia Calderón, rememoró y agradeció a la vida por haber coincidido con el actor mexicano. “Gracias por ser mi amigo”, declaró entre lágrimas.

Mientras que César Costa, cantante y actor, subrayó la memoria “extraordinaria” de López Tarso, algo que dijo, él mismo le ha tratado de aprender.

“Ya no tenemos su presencia física, pero nos quedamos con sus películas, sus corridos y su presencia escénica, y con tanto que nos has dejado”, aseveró.

Al cabo de poco más de una hora de homenaje y seis guardias de honor encabezadas por familiares, amigos, miembros de la ANDA, el Imcine y personalidades del cine, el teatro y la televisión, los presentes despidieron el féretro del actor, en medio de aplausos, gritos y música de mariachi que irrumpieron con el silencio característico del Palacio de Bellas Artes.

Juan Ignacio Aranda informó que hoy se le rendirá un homenaje a su padre en el Teatro San Jerónimo Independencia, de las 11:00 a las 15:00 horas. En este foro, el primer actor montó las últimas cinco obras de su vida.