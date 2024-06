Se burlan de Belinda por cantar reguetón: 'suena como la Yeri Mua'

Hay artistas que tienen el rango y capacidad para brincar de un género musical a otro, pero tal parece ser que no es el caso de Belinda, pues la famosa fue criticada severamente por cantar reguetón, ya que su actuación fue tan mediocre al grado de que sus fans comenzaron a decirle que sonaba como Yeri Mua.

Y es que Belinda utilizó sus redes sociales para compartir un adelanto de su próximo lanzamiento musical, el cual es justamente una canción de reguetón, en el cual hace una colaboración con el productor y compositor colombiano Alejandro Patiño, mejor conocido en los bajos mundos favelianos como Mosty.

Belinda subió un breve video en el que aparece Belinda cantando en un estudio de grabación: “Yo calculo que con tres botellas algo va a pasar. Por Ibiza nos vieron explotando la MasterCard. El que diseñó este body lo hizo pa’ ti, nada más pa’ que te cure y me vea, pa’ que tu pana te diga que anda con un culito rico, graba”.

Belinda no dio más información respecto a la canción, como cuando podría salir o algo respecto ala estética del video musical. Sin embargo, lo poco que vieron los fans fue más que suficiente para burlarse de ella y remarcarle que no cualquiera le sabe al perreo.

En los comentarios del video disponible en TikTok, los fans la criticaron por cantar reguetón, señalándole que intentaba copiar el estilo de Cazzu, su ex socia, fracasando rotundamente, y que mejor se regresara al regional mexicano, género con el cual dicen que intenta hacerle pelea a su ex Nodal. No obstante, los más “basados” le dijeron que cantaba igual de horrible que Yeri Mua, la nueva mujer escándalo.

“Nooo Beli qué ha pasado, canta algo como Luz sin gravedad, cosas así bebé”, “O sea ¿puedo ser cantante?”, “¡No mi beliiiiiii no nos hagas esto!”, “Le quieres copiar a Cazzu y ella ya ni anda con Nodal noma”, “Salva el pop o Belibelica está bien, pero no reggaetón”, “Se escucha como Yeri Mua”, y “Suenas a la Yeri Mua Beli, aborta esa misión, no es lo tuyo”, le dijeron.