VIDEO | Lupillo Rivera reacciona a la canción de Belinda, ¿piensa que es para él?

Las nuevas canciones de Belinda salieron justamente cuando Lupillo Rivera se encontraba aislado del mundo entero en La Casa de los Famosos 2024, por lo cual el hermano de Jenni Rivera no había escuchado los temas de la artista ni había tenido oportunidad de reaccionar a los mismos.

Es por ello que Lupillo Rivera escuchó por primera vez en un directo la canción de Belinda con Natanael Cano, "300 noches" y grabó su reacción de conmoción frente a ciertas partes del segundo sencillo de la artista desde su regreso a la industria musical.

Esto ha desatado nuevamente conversaciones por parte de la audiencia, donde aseguran que 'El toro del corrido' sigue un poquito clavado con su ex compañera de La Voz y presunta ex novia, aunque ambos hayan tenido más parejas e intereses amorosos tras su presunta relación.

¿Por qué Lupillo Rivera no había escuchado la nueva música de Belinda?

Actualmente, Lupillo Rivera se encuentra en medio de unas vacaciones en Loreto, pues busca descansar y reflexionar tras su polémico paso por La Casa de los Famosos 2024, donde obtuvo el tercer lugar gracias a su leal base de fanáticos.

Además, asegura que todavía se encuentra atrapado en el estilo del programa televisivo, por lo cual ha buscado interacciones más cercanas junto con su familia en un ambiente libre de la toxicidad que vivió en el reality.

“Me voy de vacaciones, me voy a ir a pasear, me voy a ir a pasar un rato allá porque chequen este rollo mi gente, ando con la mente todavía locona, entonces, necesito agarrarme a mi familia e irme de vacaciones”, expresó.

Lupillo Rivera reacciona a "300 noches" de Belinda

Durante su viaje, Lupillo Rivera apareció escuchando la nueva canción de Belinda, "300 noches", a petición del público, ya que asegura que no la había escuchado. En el video, se puede ver que después de una estrofa en particular, él reacciona con una risa nerviosa.

En el clip, se escucha que los acompañantes del famoso opinan sobre la canción de la artista; sin embargo él hace varios gestos para pedirles silencio y atención a la letra y video musical, aunque evitó hacer comentarios verbales respecto a la melodía.

Sus cortas pero contundentes reacciones generaron polémica entre los usuarios quiénes aseguran que el artista se sintió aludido por la nueva canción de Beli. Es así que el público comentó, "ya piensa que es para el jajaja", "Lupillo no necesita que lo humillen, el solo lo hace", "ay no! Pobre! Otra vez ilusionado", "eso no es para ti eso es pa Nodal a ti nunca te quiso" y "Belinda los marca de por vida".

Cabe destacar que Lupillo Rivera no mencionó que se sintiera aludido por la nueva canción de Belinda con Natanael Cano, "300 noches", sino que el público interpretó esto por las expresiones del famoso.