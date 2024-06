Se burlan de Poncho de Nigris por su VIDEO bailando en tacones: 'más princesa que Marcela'

Tal parece ser que Poncho de Nigris ya se deconstruyó, pero no obtuvo los resultados que esperaba entre sus fans, pues el famoso subió un video a sus redes bailando en tacones y la gente se puso a burlarse él.

Y es que cabe destacar que Poncho de Nigris ha sido severamente criticado por los fans por sus actitudes machistas y misóginas, especialmente hacia su esposa Marcela Mistral, a quien le ha dicho alcohólica y ha denostado en algunos de sus videos.

"Como vemos ya está tomando, yo no estaba enterado. A lo mejor es alcohólica, no lo sabemos y está tomando todo el tiempo. Yo no me doy cuenta y de repente como las señoras de San Pedro que siempre se están mam*ndo”, inició en aquel polémico video.

“Estar en su casa y el marido no se da cuenta y traen un vasito y crees que es agua, y no. No señores, es alcohol, están tomando alcohol en piñatas. ¿Para qué?, para relajarse y que todo salga bien. Como quiera sale bien, hombre", agregó Poncho de Nigris, desatando la furia de la gente y el internet.

Ahora, Poncho de Nigris comportó en su TikTok un video en el que sale en calzones mientras se pone a bailar y a caminar en tacones.

El tiro le salió por la culata a Poncho de Nigris, pues en vez de obtener mensajes de ánimo en los que los fans aplaudieran su deconstrucción y su falta de miedo a la pena, la gente se puso a criticarlo severamente y a burlarse de sus intentos por caer bien.

"Así empezó un tío mío...", "Ese Poncho nos está mandando señales de lo que Wendy ya sabía”, "Más princesa que MArcela", "Marcelaaaaaa! el Poncho trae tus taconessss", “no es su primera vez”, “cómprate los tuyos y regrésale los suyos a tu esposa”, “mi compa el que dice: soy aliade”, le dijeron.