Camila Cabello defiende su cuerpo con "estrías, celulitis y grasa" (VIDEO)

La cantante Camila Cabello fue captada mientras corría por las calles de Miami y la artista se mostró como una mujer real con lo que dio un mensaje de amor propio poderoso.

En las imágenes, Camila Cabello lucía un top negro que dejaba al descubierto su abultado estómago, por lo que recibió cientos de críticas.

Camila Cabello responde en video a comentarios de su cuerpo

Posteriormente, la cantante publicó un video en su cuenta de TikTok en el que habló sobre lo insegura que se sintió de su cuerpo al principio, pero después aprendió a aceptar su cuerpo tal y como es sin ningún complejo.

“Estaba corriendo por el parque pensando en mis propias cosas, intentando ser fit y mantenerme sana. Llevo puesto un top con el que se me ve el ombligo y no estaba metiendo barriga porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal, que no mete barriga todo el rato", dijo Camila Cabello en su mensaje.

“Pensé ‘¡Vaya!, pero luego me recordé a mí misma que eso de estar en guerra con tu propio cuerpo ya está pasado de moda. Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer todo lo que hago. Somos mujeres reales con curvas, celulitis, estrías y grasa. Eso es nuestro, bebés”, concluyó la artista.

El video de Camila Cabello rápidamente se volvió viral en redes sociales y tuvo más de tres millones de comentarios en los que los usuarios aplaudieron la enseñanza y la autenticidad con la que se maneja la cantante.