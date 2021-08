Camila Sodi incendió las redes sociales con su más reciente publicación en Instagram y es que la actriz se dejó ver con un revelador vestido de cuero.

La protagonista de Luis Miguel, la serie compartió un par de fotografías en las que luce un diminuto vestido negro de cuero. En las imágenes solamente se le puede un fragmento de la parte de arriba del vestido.

El look de Camila Sodi lo acentúan los largos guantes negros con los que posa en las fotografías. Su atuendo se complementa con un peinado alto con un moño negro. La actriz luce más estilo conejita de Playboy.

Usuarios reaccionan a fotos de Camila Sodi

Las fotografías de Camila Sodi tienen más de 71 mil “Me gusta” en Instagram y miles de comentarios en los que abunda el emoji de fuego ardiente.

“Eres demasiado hermosa”, “Guapísima”, “Muñeca”, “I see you in your dreams”, fueron algunos de los comentarios que recibió Camila Sodi en sus impactantes fotos.

Camila Sodi recientemente participó en la serie de Luis Miguel en la segunda temporada en la que da vida a Erika, que en la vida real es Issabela Camil, quien fuera uno de los grandes amores de El Sol.