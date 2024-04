Cancelan entrevista de El Temach en canal de TV

La entrevista que se transmitiría de El Temach en un canal de televisión abierta fue cancelada, así se dio a conocer a través de un comunicado. Recientemente se viralizó la noticia de que el polémico creador de contenido estaba invitado a un programa que se transmitiría a las 22:00 horas, donde se discutiría si el influencer es misógino o no, una pregunta que se ha realizado a lo largo de los años por el tipo de material que hace el también actor.

Cancelan transmisión de entrevista con El Temach

El Canal 22 publicó un comunicado en el que informó que se suspendería la entrevista con El Temach, donde indicó que se tomó la decisión de que no se transmitiría el programa Debate 22 este miércoles y puntualizó que el contenido del famoso no coincide con el de los principios de la señal de TV abierta,

"Estamos de acuerdo con las apreciaciones de nuestras audiencias de que el programa en cuestión no coincide con los principios de esta televisora pública", se lee en el comunicado.

Asimismo, el canal señaló que apoya la difusión de los contenidos que fortalezcan al derecho de las mujeres: "Ha sido política permanente la difusión de contenidos que fortalezcan los derechos de las mujeres y las niñas con el fin de erradicar todo tipo de violencias hacia este sector de la población" indicaron en el comunicado.

El Temach ha generado polémica por su contenido en redes

Desde que la presencia en internet de El Temach se viralizó, el famoso, cuyo nombre real es Luis Castillejas, ha sido criticado duramente por los usuarios debido a los consejos que les da a los hombres sobre cómo tratar a las mujeres.

El personaje es tan polémico que en su momentó él mismo contempló retirarse. El Temach se despidió de su comunidad y aseguró que sentía que no podia avanzar porque "la gente no estaba lista" para el discurso que comparte en su contenido; sin embargo, parece ser que el retiro no le duró demasiado.