El Temach desata polémica por su entrevista en canal de TV

El Temach, controvertido influencer, aparecerá este miércoles con una entrevista a través de un canal de televisión abierta. La noticia desató la polémica entre los usuarios de redes sociales, que no apoyan el contenido que genera el también actor que se viralizó hace poco por "bautizar" a sus seguidores.

El Canal 22 anunció que este miércoles 3 de abril a las 22:00 horas se hablaría sobre el controvertido tema "¿Es misógino El Temach?" el cual contaría con la participación del creador de contenido durante el programa de Kimberly Armengol.

Esto generó gran impacto en las redes sociales, puesto que enseguida recordaron los actos que consideran reprobables sobre el personaje, ya que para muchos, El Temach desagrada sobre todo a las feministas, quienes en más de una ocasión lo han acusado por promover el odio en contra de la mujer y hacer que los hombres por otro lado, perpetúen sus comportamientos machistas.

Canal de TV se deslinda de El Temach

Ante esto el Canal 22 se deslindó de las opiniones que pudieran surgir por parte de la influencer en el programa que se transmitirá este miércoles a las 22 horas.

"La selección de invitados, así como las opiniones vertidas en el programa son responsabilidad de las y los conductores que cuentan con la garantía de libertad de expresión" puntualizó la organización.

Los comentarios en redes sociales no se detienen, pues mientras que por un lado señalan que deberían de pausar la transmisión del programa con El Temach y que no aparezca en televisión, otros usuarios defienden al también actor y asegurán que será interesante ver el debate. Cabe destacar que esto ha sucedido en el pasado, pues cuando el influencer fue invitado al podcast Envinadas, una ola de odio hizo que no se publicara el capítulo en el que participaba el influencer.