¿Cancelan nuevo reality show de Wendy Guevara? Esto es lo que se sabe

Hace apenas unos días llegó a la plataforma Vix el reality show de la influencer del momento: Wendy Guevara, quien fue ganadora de La Casa de los Famosos. Sin embargo, circulan rumores que aseguran que el show podría ser cancelado y no tener una segunda temporada.

De acuerdo con medios de comunicación, el reality show de 12 capítulos, titulado 'Wendy: perdida pero famosa', no habría tenido el éxito esperado, y es que la plataforma esperaba que la capacidad de convocatoria de Wendy Guevara motivara al público a conocer más de la influencer.

Sin embargo, algunos medios de comunicación aseguran que no ha sido así, pues no han tenido los números que esperaban. Asimismo, programas como "Sale el Sol", aseguran que el show parece "imporvisado": "El reality no está malo, sino lo que sigue, mal hecho, muy improvisado, muy al aventón", dijo Alvarado, quien aconsejó a sus compañero que no lo vieran. De la influencer dijo: "La están poniendo en un lugar que la están sobreexponiendo".

A pesar de los rumores, ni la plataforma de streaming ni la influencer guanajuatense se han pronunciado al respecto.

¿De qué trata 'Wendy: perdida pero famosa'?

En un encuentro con medios, Wendy Guevara reveló que se trata de un programa que mostrará un lado mucho más íntimo de ella, en el que el público podrá conocer la relación con su familia y con la gente que la vio crecer.

“Se va a ver más mi intimidad, mi familia, lo que hago, de dónde soy y mis orígenes”, adelantó Wendy Guevara, quien detalló que la producción visitó su barrio y a las personas que la vieron crecer: “Les platicaron muchas cosas buenas y malas de mí y ni modo”, señaló preocupada y agregó que espera que quienes la rodean no hayan revelado algo muy bochornoso a las cámaras de este nuevo reality.

Asimismo, la ganadora de La casa de los famosos expresó a este diario que en un principio sólo esperaba que las cámaras la siguieran grabando en su día a día —como cuando estaba dentro del popular reality de Televisa y Endemol—, pero paulatinamente se fue involucrando y fue aportando nuevas ideas.

DGC