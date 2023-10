Alicia Villarreal lanza indirecta a Aracely Arámbula tras polémica con Luis Miguel

Recientemente Aracely Arámbula desató la polémica en luego de que hiciera declaraciones en contra del padre de sus hijos, Luis Miguel, a quien acusó de ser un mal padre. Medios de comunicación no sueltan en el tema y cuestionaron a Alicia Villarreal al respecto.

Fue durante una reciente entrevista con medios de comunicación que Aracely Arámbula se lanzó en contra de Luis Miguel, quien se encuentra dando un gira por varias partes de América. La actriz señaló que "El Sol" es mal padre y que ha descuidado a sus hijos.

“Él siempre ha tenido las puertas abiertas, decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien. Decían: 'Ella tenía que estar presente', sí, pero era cuando tenían 4 y 6 años, pero ahora tienen 16 y 14 ya están más altos que él”, dijo Aracely Arámbula.

“Mi puerta siempre ha estado abierta, no solo tengo que estar yo. También puede haber gente de mi familia. No es una persona con la que tengan tanta comunicación como para mandárselos de viaje”, apuntó la actriz, quien puso como ejemplo a Alejandro Fernández o a Chayanne, quienes a pesar de ser estrella están al pendiente de sus hijos.

¿Qué dijo Alicia Villarreal?

Ante tremendo escándalo, medios de comunicación cuestionaron a Alicia Villarreal sobre este tema. La cantante de regional mexicano señaló que no podía opinar de temas que no le corresponden, pero sí dijo que pasaría si su situación fuera la misma que la de la Chule.

"No puedo opinar por otra mujer, yo puedo opinar por mí, y yo como mujer, o sea, a mí todos me hacen los mandados, yo no necesito ninguno", dijo la cantante de "Te quedó grande la yegua", quien apuntó: "No soy ni pedinche, ni rogona, ni nada, me das, me das, quieres, quieres".

"Si mis hijos ya tienen a su papá y su papá ya los reconoció, ¿qué estoy peleando? Si yo soy una mamá que las puede con todas, yo no necesito nada de nadie. Pero yo hablo como Alicia Villarreal, ¿ok?", agregó la cantante de regional mexicano ante medios de comunicación.

DGC