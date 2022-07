Captan a Diego Boneta "cantando mal" y lo critican: "Destrozó la canción" (VIDEO)

Diego Boneta, famoso por interpretar a Luis Miguel, fue captado en un bar cantando el tema “My Way”, sin embargo, en redes sociales las críticas no se hicieron esperar y lo tundieron.

A través de TikTok se difundieron una serie de videos en los que Diego Boneta aparece cantando el tema de Frank Sinatra en un bar.

El artista está sosteniendo una copa con una de sus manos, mientras que con la otra agarra el micrófono. Diego Boneta está parado junto al pianista mientras canta con los ojos cerrados.

La usuaria que compartió el video añadió la leyenda: “Cuando te das cuenta que Luis Miguel canta horrible".

Así reaccionan los usuarios a canción de Diego Boneta

El video inmediatamente desató las opiniones encontradas de los usuarios de Internet, quienes aseguraron que Diego Boneta cantó muy mal y que no se entendía, otros criticaron que no se encontraba en el tono de la canción y aseguraron que “destrozó” este tema emblemático de la música.

te puede interesar Diego Boneta anuncia su marca de tequila y lo tachan de "whitexican poco original"

“Quedó atrapado en el personaje”, “Siempre canto feyito desde código fama”, “Algo malo tenía que tener ese es perfecto”, "Destrozó la canción", fueron algunos de los comentarios.

Por otra parte, hubo usuarios que defendieron a Diego Boneta y señalaron que posiblemente cantó mal debido a que estaba bebiendo en el bar.

“En su defensa, con tragos no se puede cantar si no estás TAN acostumbrado a cantar”, “El alcohol, el karaoke y el teléfono no se llevan amigos”, “Diego Boneta puede cantar como él quiera”, escribieron los usuarios.