Diego Boneta muestra que los hombres pueden ser vulnerables

Después del gran éxito que tuvo Luis Miguel: la serie, el actor Diego Boneta regresa con la película El padre de la novia, una nueva versión del clásico de los años 90 del mismo nombre. La producción resignifica las masculinidades para presentar que los hombres también son vulnerables y lloran.

“Es muy padre ver a mi personaje (Adán) quien se desvive por su novia y la apoya en todo, no es ella quien está siguiendo a él, ahora es al revés, y eso es padre. Crecemos con la idea de lo que significa ser un hombre hoy en día, y creo que es importante romper con esos estereotipos y mostrar que la fuerza está en poder ser vulnerable y estar seguro contigo mismo, aunque no te gusten los deportes o la violencia, es un aspecto que el director quiso mostrar en la cinta”, destacó ayer en conferencia de prensa en la Ciudad de México.

El elenco, ayer, en la CDMX. Foto: Carlos Mora, La Razón

La cuestión de deconstruir las masculinidades también es algo en lo que concuerda el director de la cinta, Gaz Alazraki, creador de la exitosa serie Club de Cuervos, la primera serie original de Netflix en español.

Una de las escenas que más me gustó fue cuando fui la novia que baila con su padre (Andy García) el día de su boda, la vuelvo a ver y me sigue dando emoción y mucha ternura

Adria Arjona, Actriz

“Creo que la conexión que los hombres tienen con sus sentimientos ha ido evolucionando desde los años 50, ahora el rol del hombre está siendo reevaluado, y la figura del patriarcado está siendo desafiada. Entonces, los varones estamos batallando por redefinir qué quiere decir ser hombre”, apuntó.

Maca vuelve a actuar con Boneta. Foto: Carlos Mora, La Razón

Entre el reparto de esta nueva adaptación destacan Andy García, la cantante Gloria Estefan, Isabela Merced, Pedro Damián, Macarena Achaga y Adria Arjona, está última novia (Sofía) del personaje de Diego Boneta.

Para el actor, otro de los aciertos de este remake es que se muestra la riqueza Latioamericana al presentar a dos familias de distintos países de la región.

Es la primera vez que hago de argentina y eso fue muy bonito, me siento muy honrada por llevar un poquito de mi tierra y mi cultura, hasta de mi acento a Hollywood

Macarena Achaga, Actriz

“Es la primera vez que veo una película hollywoodense de este tamaño que recalque la boda de dos familias latinas, por una parte cubana y por otra, mexicana, y demostrar que no sólo porque hablamos español somos lo mismo”, resaltó el histrión.

Por su parte, la actriz Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona y quien se está abriendo camino en la industria del cine en Hollywood, remarcó que también se representa a una novia moderna.

“Cuando escuché que iban a hacer el remake del El padre de la novia . Me puse a pensar en quién es ahora una novia en el año 2022, y también cómo es un padre en esta época. Mi personaje (Sofi) es una mujer moderna que le importa mucho su carrera y que ve en su pareja a alguien parecido a ella, es inteligente y no está de acuerdo en ciertas tradiciones, porque hay que ser honestos, no todas las costumbres tienen que ser buenas y creo que eso debe evolucionar y ése fue un reto”, apuntó Arjona, quien considera que trabajar con artistas de una larga trayectoria como Gloria Estefan y Andy García, es como un sueño hecho realidad.

Lo que me gustó de mi personaje fue que se rompieron esos estereotipos sobre los latinos, y que no fueran tomados sólo como divertidos, al final somos seres humanos y no tiene nada que ver la nacionalidad

Pedro Damián, Actor

El libro de Edward Streeter ha sido ya adaptado en varias ocasiones: El padre de la novia, dirigida por Vincent Minnelli en 1950 y protagonizada por Spencer Tracy y Elizabeth Taylor. Luego hubo un remake en 1991, con Charles Shyer, tras la cámara, y Steve Martin interpretando al nervioso padre y a Kimberly Williams-Paisley como sufrida hija, incluso hubo una segunda parte, en el año de 1995.

“Es una película necesaria para estos momentos, venimos de unos años difíciles después de la pandemia y es importante ver una película como ésta y más siendo la primera que se hace con un toque muy latino, sólo queda disfrutarla, y así poder reír y llorar”, explicó Boneta.

Adria Arjona da vida a la novia. Foto: Carlos Mora, La Razón

La cinta se estrena en HBO Max, el próximo 16 de junio. Sobre el tema de la nueva forma de consumir películas el también productor de televisión Pedro Damián comentó: “Estamos viendo que el cine y la pantalla de televisión pueden conjuntarse y pueden ser felices”.

Algo en lo que coincidió la actriz argentina Macarena Achaga: “Las nuevas generaciones estamos acostumbradas a consumir todo al instante, como consumidora soy muy fan de verlo en mi casa y más después de una pandemia”.