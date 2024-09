Carlos Ignacio, actor de 'Una familia de Diez' reaparece en silla de ruedas ¿Qué le pasó?

Carlos Ignacio, querido comediante y actor de “Una familia de Diez”, reapareció públicamente tras un tiempo de mantenerse alejado de los reflectores, y desató preocupación entre sus fans, pues estaba en silla de ruedas.

En entrevista con las cámaras del programa Hoy, Carlos Ignacio habló acerca de su estado de salud, el cual ha generado preocupación entre sus seguidores.

El famoso fue interceptado en las instalaciones de Televisa en San Ángel, por lo que los reporteros de Hoy le preguntaron por su estado de salud. Completamente sonriente, el querido actor reveló que enfrenta una complicada situación debido a la escoliosis, mal que hace que su columna se tuerza y afecte sus nervios, cosa que le impide caminar.

“Me está atacando el nervio ciático en ambas piernas, lo que me está costando mucho trabajo”, explicó.

Carlos Ignacio agregó que la situación ha sido difícil, pero que se mantiene optimista: “Me pasó lo que dice la canción: ‘la edad se me vino encima’”.

El famoso señaló que lo que le provocó la enfermedad fue que cuando trabajaba en una obra de teatro se tenía que caer sentado… cosa que tuvo que repetir 900 veces.

“Dicen que trabajé mucho la columna, todo esto es a resultado de mi trabajo y no cuidarme adecuadamente, por ejemplo, en ‘Adorables enemigas’ yo me daba un sentón, cuando me desmayaba, por causar gracia y fueron 900 representaciones que la columna lo resintió un poco y eso con los años te va cobrando factura”, lamentó.

Por ello, Carlos Ignacio está bajo tratamiento, el cual incluye inyecciones desinflamantes, pastillas y masajes terapéuticos, aunque reconoce que la recuperación tomará tiempo.

“Yo era feliz, según yo lo hacía medio truqueado, pero siempre te repercute... Bendito sea Dios con masajes, tratamiento y ejercicio se me ha quitado”, remarcó el querido actor y comediante.