Hospitalizan a Chingu Amiga de nuevo: 'Vine a Corea y empeoró' | FOTOS

Chingu Amiga reveló que su enfermedad la llevó a quedar nuevamente hospitalizada, pero esta vez en Corea del Sur. La famosa influencer ha conseguido el éxito en México al hablar de las diferencias culturales que existen entre su país de origen y donde vive en la actualidad.

Fue a través de sus redes sociales que Chingu Amiga compartió una actualización sobre su estado de salud, ya que fue hace un par de semanas que la famosa habló por primera vez de un tema de salud que casi le impidió asistir a la VidCon 2024.

Recordemos que Su Jin goza de gran fama en México, pues ha logrado conquistar al público gracias a su personalidad tierna y su amor por el país latino, ya que la coreana ha mostrado su admiración por el mismo, por lo que lo ha convertido en su hogar.

Chingu Amiga es hospitalizada de nuevo

Chingu Amiga se encuentra actualmente en Corea del Sur, ya que la famosa suele acudir de vez en cuando a su país natal para visitar a sus familiares; sin embargo, los usuarios han notado que cada que va al país, termina por enfermarse.

Esta no ha sido la excepción, pues Su publicó un par de fotos en las que se muestra en la camilla de un hospital junto a su novio. Ambos llevan cubrebocas y ella parece estar empapada en sudor, con un semblante bastante agobiado.

"He estado enferma, ya van tipo 3 semanas, vine a Corea y se empeoró", contó la influencer a sus seguidores de Instagram. Además, mencionó que por ese motivo no había podido subir contenido de como lo hace habitualmente, aunque sí logró realizar un proyecto que parece que veremos pronto.

Sin embargo, la coreana dejó en claro que no había nada de lo que preocuparse, pues declaró, "ya estoy mucho mejor, desde mañana regresaré a ser amiga tóxica otra vez" y finalizó su comunicado con un "los extraño mucho".

Usuarios en redes sociales la han pedido a la joven que cuide de su salud, pues destacan que Chingu Amiga trabaja demasiado. "Uno no viaja enfermo, muchas cosas se complican por la presurización del avión, la altura a la que llegas... Cuídate mucho", "hija de la Chingu, no nos asustes, recupérate hermosa", "te amamos y no te preocupes por subir video. Lo importante es tu salud" y "recupérate pronto Su y tomate el tiempo que sea necesario para que estés al cien", son algunos de los comentarios.

Hasta el momento, Chingu Amiga no ha revelado el motivo de su enfermedad, por lo que el público desconoce si nuevamente se trata de exceso de trabajo o cuál es la naturaleza del padecimiento.