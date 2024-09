Brian May, el guitarrista de Queen, sufre derrame cerebral ¿está grave?

Brian May, el legendario guitarrista de Queen, tiene severamente preocupados a sus fans, pues se dio a conocer que le dio un derrame cerebral a sus 77 años, lo cual de inmediato encendió las alarmas de los melómanos y amantes de la agrupación que fue liderada en el pasado por el difunto Freddie Mercury.

Fue el mismo Brian May quien dio a conocer la vital noticia a través de sus redes sociales, espacio en el que el músico señaló que su derrame cerebral fue “leve”, pero que le hizo perder un poco el control de un brazo, pero recalcó que está bien.

Además, señaló que no lo sufrió estos días, sino que le dio el derrame cerebral la semana pasada, pero que no quiso revelarlo hasta ahora. Remarcó que no puede hacer nada que el eleve la frecuencia cardiaca, pues eso podría causarle alteraciones en su estado de salud.

"Estoy aquí para traerles, en primer lugar, una buena noticia, creo, la buena noticia es que puedo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días", afirmó el famoso.

"Y digo esto porque estaba en duda, porque ese pequeño contratiempo de salud que mencioné ocurrió hace una semana, y lo llamaron un leve derrame cerebral. De repente, de la nada, no tenía ningún control sobre este brazo", agregó Brian May.

El guitarrista de Queen añadió que la experiencia fue "un poco aterradora", pero remarcó que tuvo una "fantástica atención" en el Hospital Frimley Park, a las afuera de Londres. "Solo hago lo que me dicen, que es básicamente nada", remarcó el guitarrista Brian May.

Como era de esperarse, el integrante de Queen recibió decenas de comentarios por parte de sus fans, quienes quedaron aliviados ante la noticia y le pidieron que tenga una pronta y fructífera recuperación de su estado de salud.