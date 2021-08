Carlos Rivera: Leyendas es un abrazo para el alma

Carlos Rivera (Tlaxcala, 1986): cantante, compositor y actor mexicano: trayectoria avalada por más de 15 años, la cual inicia cuando es declarado triunfador del reality La Academia de TV Azteca (2004). Sony BMG lo ficha en 2005 y lo incorpora a su catálogo. En 2006 compite en el programa televisivo el Desafío de estrellas junto a los demás participantes de La Academia.

Realiza ese año un extenso tour musical por toda la República Mexicana (Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Puebla...), en donde se apuntala como vocalista de primer nivel. Participa en obras musicales: Mamma Mía! y El Rey León que lo llevan a los escenarios de España, plaza en la cual alcanza reputación absoluta .

Suenan en la radio, televisión y plataformas digitales los temas del fonograma Leyendas (Sony Music, 2021), en que el hijo consentido de Huamantla presenta 14 composiciones (Brasil, España, Cuba, México, Venezuela, Argentina) a duetos con grandes figuras del cancionero latino: José Luis Perales, Rocío Dúrcal, Roberto Carlos, Raphael, José José, Gloria Estefan, José Luis Rodríguez, El Puma, Francisco De Vita, Omara Portuondo, Mercedes Sosa, Luis Eduardo Aute, Camilo Sesto, Armando Manzanero y Juan Gabriel.

“Grabar este disco fue todo un reto. Nunca imaginé cantar en mancuerna con Roberto Carlos, el vocalista supremo del romanticismo de la canción latina, en mi casa mi mamá lo ponía y me aprendí sus canciones; y qué decir de Rocío Dúrcal, Mercedes Sosa, José José o Juan Gabriel con quienes, gracias a la tecnología, he podido unir mi voz. Ídolos en mi formación, referencias ineludibles. El caso de Manzanero ni se diga, la emoción me inunda. Y la cubana Omara Portuondo o El Puma, de Venezuela. Este álbum es un cofre de vibraciones”, expresó a La Razón el intérprete del éxito “El hubiera no existe”.

Carlos Rivera, Intérprete

¿Repertorio clásico del cancionero latino en duetos con sus protagonistas originales? Era la idea del proyecto, hacer dúos con estas leyendas en la interpretación de piezas representativas de su repertorio. “Amor eterno” con Dúrcal; “Un millón de amigos”, con Roberto Carlos; “La belleza” con Aute; “Agárrense de las manos” con El Puma; “Todavía” con Manzanero; o “Estar enamorado” con Raphael.

¿Qué sintió al unir su voz con esa figura trascendental, Omara Portuondo? Imagínate la impresión. Además interpretando un bolero-son de fama mundial, “Lágrimas negras”. Se lo dije: “Es un honor tenerla en el disco. Quiero llegar a su edad cantando como lo hace usted”. Me atrapó la humildad de esta gran artista.

El dato: Ha logrado colaborar con grandes artistas como Reyli Barba, Ana Torroja, Martha Sánchez, Franco De Vita, Ana Carolina y Daniel Boaventura, entre otros.

¿Trabajo riguroso de acoplar su registro de tenor con diferentes matices vocales? Estudié cada uno de los registros vocales, me familiaricé con ellos. Cada canción tiene un productor vocal, cuestión que ayudó mucho para lograr el acoplamiento deseado desde los arreglos orquestales. De todas maneras cada interpretación se convirtió en un desafío estimulante para mi evolución como vocalista.

¿Significado de esta producción en su carrera? Marca una pauta importante en mi trayectoria. Ha sido un reto, no fue fácil aterrizarlo, pero creo que se logró una sugerente propuesta. Me halaga el recibimiento que ha tenido en las plataformas digitales, y asimismo, las ventas del disco físico. Este álbum es un regalo para el corazón y un abrazo para el alma. La música tiene el poder de trasladarnos a esos sitios donde fuimos felices: lo hice realidad con estos duetos. Gracias a estos legendarios vocalistas que aceptaron cantar conmigo: cumplieron muchos de los más grandes sueños de mi vida.