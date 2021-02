Carlos Trejo quiere a Belinda en su nueva película, pero ¡Sin Christian Nodal!

El polémico Carlos Trejo reveló que Belinda es su musa, pues está en pláticas con la cantante para que protagonice su próxima película terrorífica.

Así lo reveló el cazafantasmas a la prensa; dijo que espera que en junio próximo ya puedan iniciar los trabajos del filme, los cuales realizará junto a Henry Bedwell, director de “Más Negro que la Noche”.

Belinda Instagram

“Seguimos con la plática, espero que sí pueda jalar a Belinda para protagonista de la película, ya que hay unas pláticas por ahí importantes y tenemos algunos proyectos para ir a Colombia, reactivando toda esta pandemia que nos fue terrible”, expresó afuera de Televisa San Ángel.

Aunque no reveló más detalles del proyecto, aseguró que será una película de terror que desea sea protagonizada por la intérprete de “Sapito”.

Al respecto, Trejo dijo que está arreglando el trato directamente con Belinda: “no me gusta trabajar con representantes con todo el respeto que se merecen, pero es directamente con ella. Ya trabajé con ella en la telenovela ‘Camaleones’. en varias cosas y eso me permite tener contacto directo”, dijo.

Belinda Instagram

“Hasta ahora no ha puesto exigencias. Es un tema que le gusta mucho y creo que podemos hacer un clic interesante”, celebró Trejo.

No quiere a Christian Nodal

Respecto a si también involucrará a Christian Nodal a la película, Carlos Trejos fue muy claro:

“No tengo planeado a Christian Nodal, respeto su trabajo, me gusta como canta, pero cada quien debe estar en lo suyo. No le veo posibilidades en este momento”, apuntó.