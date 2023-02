Carlos Vives regresa a la actuación tras 30 años de ausencia

El cantante y compositor colombiano Carlos Vives regresa a la actuación después de 30 años en la serie El Club de los Graves, en la cual da vida al maestro Amaranto Molina, quien le recordó a quienes le enseñaron a amar la música, como Celia Cruz y Armando Manzanero.

“Me he encontrado con más ‘Amarantos’ en la vida, esos lugares que me enseñaron a amar el vallenato, esos viejos que me enseñaron mucho, como Celia Cruz quien me abrazó el día que me conoció, también uno de los mejores fue Armando Manzanero, quien me enseñó mucho de Colombia, me enseñó de mi país y de su música. Se lo agradeceré siempre”, señaló ayer en conferencia de prensa, en la Ciudad de México, el intérprete de la canción La bicicleta”.

En la producción, el cantante da vida a un profesor de música poco convencional que llega a dar clases a una escuela especializada en educación musical, pero regida por fórmulas que dejan de lado a los alumnos que no cumplen con las normas establecidas por el éxito comercial en la música.

Volver a hacer televisión después de tres décadas para Carlos Vives fue sentir lo mismo que le provocó la primera vez que pisó un set de estudio.

“Cuando regresé al set sentí la misma emoción y felicidad que sentí la primera ve que pisé un estudio de televisión”, comentó el artista.

También recordó cómo era trabajar en sus primeros proyectos: “Éramos unos guerreros. Producíamos con muy poco, sí se sufría un poco, en esta nueva era tuvimos mucho apoyo de Disney y de la gente que te ayuda mucho”.

En la serie, que se estrenó el 22 de febrero en la plataforma de streaming Disney + Latinoamérica, el ganador de varios premios Grammy tuvo la oportunidad de compartir créditos con su hija, Elena Vives, además de incluir un tema original compuesto por él mismo.

“Me invitaron a mí y a mi hija Elena a trabajar juntos por primera vez. Fue muy especial, volví a retomar cosas que había estudiado años atrás, pero esta vez de la mano de ella, hicimos varios ejercicios antes de llegar al estudio, compartí con ella todo, desde el maquillaje, el vestuario y, claro que me preocupaba como papá que iba a entrar a este mundo, en ese esfuerzo, fue impresionante ver su disciplina”, externó.

En la historia, el vocalista de “Robarte un beso”, será el encargado de enseñarles a aquellos chicos que están fuera de los estándares del mercado y los llevará por un viaje musical transformador que los ayudará a sanar heridas e inspirará para que expresen sus propio talento.

Por ese motivo, comentó que con esta serie quiere dejar un mensaje acerca de la oportunidad de compartir.

“Siempre he tenido la oportunidad de compartir, no tanto de dar consejos, soy más de compartir con los años, me encanta , tengo esa alma de profesor sin creerme un sabio. La vida me ha dado la oportunidad, de compartir con las nuevas generaciones como con Sebastián Yatra o Camilo, toda una generación de talento colombiano. Lo que les recomiendo a muchos nuevos talentos es que lean, lean y lean , que se cultiven, la cultura te abre muchos caminos”, dijo el intérprete de “Fruta fresca”.

El elenco está integrado por los actores Kevin Bury, Breiner Gamboa, María Fernanda Marín, Catalina Polo, Juan Diego Panadero, Gregorio Umaña, Manuela Duque, Salomé Camargo, Juan Camilo González y Juan Manuel Lenis, todos actores y cantantes colombianos.

“Estar en una serie de Disney es una emoción muy grande, poder contar una historia con talento de la casa , que muestra una diversidad de Colombia, que es muy parecida a México”, finalizó el reconocido intérprete.